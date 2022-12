Walleshausen

vor 33 Min.

Was es mit einer Glocke in einem Walleshauser Vorgarten auf sich hat

Josef Schamper hat in Walleshausen etwas Besonderes vor dem Haus stehen: eine frühere Kirchenglocke aus der Pfarrkirche in Beuerbach.

Plus Josef Schamper aus Walleshausen hat ein Faible für alte Dinge. Neben einer stattlichen Oldtimer-Sammlung besitzt er auch eine große Kirchenglocke.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Wenn in Walleshausen ein Glockenschlag ertönt, dann muss dieser nicht vom Turm der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt kommen. Seit etwa zwei Jahren gibt es in dem Paartaldorf noch eine zweite Klangquelle dieser Art. Sie steht im Garten von Josef Schamper - unübersehbar, seitdem er auch einen kleinen Glockenturm mit einer kupfernen Zwiebel und einer Wetterfahne errichtet hat. Demnächst wird die Glocke wieder zu hören sein - und zwar in der Neujahrsnacht.

