Autofahrer überfährt bei Weil beinahe zwei Fußgängerinnen

Im Westerholz ist ein Unbekannter viel zu schnell unterwegs. Sein Wagen hat keine Kennzeichen. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Die Landsberger Polizei bittet um Hinweise auf einem blauen Golf der IVer-Baureihe, dessen unbekannter Fahrer am Dienstagabend im Westerholz bei Weil unterwegs war.

Wie die Polizei meldet, waren zwei Fußgängerinnen gegen 20.08 Uhr auf der Verlängerung des Oberen Weges in Richtung Westerholz im Dunkeln unterwegs. Von hinten näherte sich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit. Die beiden jungen Frauen erkannten sofort, dass dieser für seine Sichtweite viel zu schnell war und sprangen zur Seite. Der Wagen fuhr dann extrem nah an ihnen vorbei, berührte sie jedoch nicht. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Vermutlich handelt es sich um einen blauen Golf der IVer-Baureihe.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet oder Hinweise in Bezug auf das verdächtigte Fahrzeug haben, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

