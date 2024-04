Weil

18:00 Uhr

Mit den Weiler Maibaumdieben auf "Beutezug" in der Nacht

Plus Drei Maibäume hat Georg Egen mit der Landjugend Weil bereits gestohlen. In dieser Nacht sollen es vier werden. Unsere Redaktion hat die Weiler begleitet.

Von Christina Böltl

Der Vollmond versteckt sich hinter dicken Wolken als sich die Diebestruppe Oberneufnach nähert. Die Fußstapfen von rund 50 jungen Männern rascheln im Gras. „Hat jemand Angst?“, flüstert einer der Männer in die Stille. Er bekommt keine Antwort, doch die Anspannung ist der gesamten Truppe anzumerken. Dann macht sie sich übers taunasse Feld auf den Weg ins schlafende Dorf. Noch wissen die Oberneufnacher nicht, was auf sie zukommt. Ihr Plan? Die Landjugend Weil will den Maibaum von Oberneufnach stehlen. „Das ist der längste und schwerste den wir je hatten“, kündigt Meisterdieb Georg Egen bei der Vorbereitung an.

Egen hat die Männer um 1 Uhr im Keller der Landjugend Weil versammelt. „Wir treffen uns am Christoph-Scheiner-Turm und laufen von da in den Ort“, erklärt der 22-Jährige mit ruhiger, aber lauter Stimme den Plan. „Hier haben die ihren Baum gelagert“, sagt er und deutet auf die Karte, die hinter ihm an die Wand projiziert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen