Nach Rohrbruch wird in mehreren Straßenzügen das Wasser abgestellt

In Pestenacker ist eine Hauptleitung der Wasserversorgung gebrochen. Weils Bürgermeister Christian Bolz informiert über den aktuellen Stand.

Zu einem größeren Bruch an der Hauptwasserleitung ist es am Freitagmorgen in Pestenacker gekommen. Deswegen wurde in mehreren Straßenzügen das Wasser abgestellt. Laut Weils Bürgermeister Christian Bolz (CSU) ereignete sich der Bruch im Zentrum des Ortsteils im Bereich der Winkler Straße, nahe dem Gerätehaus der Feuerwehr.

Bauhof der Gemeinde Weil kümmert sich um Schaden

"Die Mitarbeiter unseres Bauhofs sind vor Ort. Momentan wird noch abgepumpt und die genaue Stelle gesucht. Wir hoffen, dass die Reparaturarbeiten bis zum Nachmittag abgeschlossen sein werden." Da es sich um das Ortsnetz handle, sei die Gemeinde und nicht der Wasserversorger Pöringer Gruppe für die Behebung des Schadens zuständig, so der Rathauschef. Er verwies zudem darauf, dass das Netz "laufend überwacht" werde, um in Schadensfällen schnell reagieren zu können.

Weil bezieht sein Wasser von der Pöringer Gruppe. Diese will in den kommenden Jahren bis zu 40 Millionen Euro investieren, um das Versorgungsnetz in den Mitgliedsgemeinden Schwifting, Pürgen, Weil und Penzing zu modernisieren und Wasserverluste zu minimieren.

