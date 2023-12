Betrunkener verursacht an Heiligabend einen Unfall

Der Mann aus Weilheim gerät beim Überholen in Schwierigkeiten. Seinen Führerschein muss er erst mal abgeben.

Weil er betrunken am Steuer saß und einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht hat, ist ein Mann aus Weilheim jetzt erst mal seinen Führerschein los. Ereignet hat sich das Ganze an Heiligabend um die Mittagszeit.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 35-jähriger Weilheimer gegen 13 Uhr vom Parkplatz am Dietlhofer See aus nach Weilheim fahren. Nach ersten Erkenntnissen bog er dazu an der Einfahrt zur B2 verbotswidrig nach links ab und überholte direkt im Anschluss zwei Fahrzeuge. Da Gegenverkehr kam, brach er den weiteren Überholvorgang ab und lenkte wieder nach rechts zurück und fuhr dort dem Pkw einer 58-jährigen Münchnerin auf.

Der Mann aus Weilheim war deutlich alkoholisiert

Der Fahrer im Gegenverkehr musste stark bremsen, wurde aber nicht geschädigt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.500 Euro. Da der Weilheimer laut Polizei unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet, ferner wurde der Führerschein beschlagnahmt. (AZ)

