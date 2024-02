Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Weilheim Zeugen.

Eine Frau aus Denklingen stellt ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ab. Als sie wiederkommt, ist dessen Beifahrerseite erheblich verkratzt.

In Weilheim ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizei hatte eine 32-Jährige aus Denklingen ihr Fahrzeug gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Münchener Straße abgestellt.

Als sie nach zwei Stunden wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Kastenwagen auf der Beifahrerseite erheblich verkratzt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Inspektion in Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)

