Weilheim: Autofahrer nötigt Frau zum Anhalten

Eine Frau fühlt sich im Straßenverkehr von einem Autofahrer genötigt. Was sich zwischen Polling und Weilheim ereignet hat.

Die Polizei sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Freitagnachmittag bei Weilheim ereignet hat. Was sich zwischen Polling und Weilheim ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 47-Jährige aus Peißenberg auf der Staatsstraße 2057 von Peißenberg in Richtung Weilheim. Aus Polling kommend fädelte ein silberfarbener Pkw relativ knapp vor der Frau ein, sodass diese hupte und durch verschiedene Gesten ihr Missfallen über die Fahrweise des Autofahrers ausdrückte. Am Ortseingang von Weilheim soll der Fahrer des silbernen Autos die 47-Jährige so ausgebremst haben, dass sie ihren Wagen anhalten musste. Der Mann stieg aus seinem Pkw aus, machte ein Foto des anderen Wagens samt Fahrerin und fuhr im Anschluss weiter.

Die Peißenbergerin erstattete daraufhin bei der Polizei in Weilheim Anzeige wegen Nötigung gegen den Unbekannten. Nachdem sie sich das Kennzeichen des silberfarbenen Pkw nicht gemerkt hat, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Telefon 0881/640-0 zu melden. (lt)

Lesen Sie dazu auch