Unfall bei Wielenbach: 74-Jährige wird leicht verletzt

Die Frau übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto, es kommt zum Zusammenstoß. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Bei einem Unfall bei Wielenbach ist am Freitagnachmittag eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte die 74-Jährige mit ihrem Pkw von der B2 kommend nach links in die Ortsverbindungsstraße zwischen Wielenbach-Wilzhofen einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw eines 36-Jährigen, der die Ortsverbindungsstraße in Richtung Wielenbach befuhr.

Infolge der Kollision wurde die 74-Jährige leicht verletzt und in das Krankenhaus Weilheim gebracht. Der 36-Jährige blieb ersten Feststellungen nach unverletzt, so die Polizei.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Wielenbach umgeleitet, außerdem musste die Fahrbahn aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe gereinigt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch