Merkel zeigt klare Kante im Kampf gegen Corona

Was auch immer die Augsburger Allgemeine mit solchen Lobeshymnen auf die Kanzlerin erreichen will, aber “klare Kante” war noch nie eine herausragende Eigenschaft von Frau Merkel. Die hat sie auch in der Sommer-Pressekonferenz nicht gezeigt. Es war das übliche Geschwurbel, aus dem die Journalisten nun mühsam bedeutungsschwere Brocken klauben müssen, wenn sie den wollen.



Aber die Selbstbestätigung und Selbstbeweihräucherung, mit der man “ein gutes Signal an alle” erkennen will “die sich wie die Kanzlerin, trotz aller Fortschritte, bei der Bewältigung der Pandemie noch nicht zurücklehnen wollen.” hat schon etwas von Bunkernentalität. Mögen die drausen noch sie viele unbequeme Fragen stellen. Wir haben alternativlos immer Recht und ziehen die Nummer jetzt, koste es was es wolle, mag diese Volkswirtschaft auch komplett zu Boden gebracht werden, eisenhart durch.

