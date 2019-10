14:56 Uhr

BWM-Fahrerin verletzt Schüler und fährt weiter

Ein Schüler ist mit seinem Fahrrad unterwegs zur Schule, ehe er angefahren wird. Die Autofahrerin notiert sich die Daten, fährt aber danach weiter.

Eine BMW-Fahrerin hat am Dienstag in Dachau einen Schüler angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 7.40 Uhr den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Dachau. Er war auf dem Weg zur Schule. An der Einmündung Jakob-Schmid-Straße missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt des Jungen und touchierte sein Fahrrad am Hinterrad. Der Schüler stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu.

Dachau: Die Polizei bitte um Hinweise

Die unbekannte Fahrerin des schwarzen BMW notierte sich zwar die Personalien des Schülers, fuhr aber weiter. Bisher meldete sie den Unfall, wie gesetzlich vorgeschrieben, weder bei der Polizei, noch setzte sich die Frau mit den Eltern des Leichtverletzten in Verbindung. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Dachau bittet die Fahrerin oder Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. (phis)

