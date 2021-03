11:04 Uhr

Baustopp beim Ärztehaus in Rott abgewendet

Die Arbeiten am Ärztehaus in Rott sollen im Sommer 2021 abgeschlossen sein.

Plus Ein Mieter des Ärztehauses in Rott ist abgesprungen, deswegen droht ein Baustopp. Nun ist ein anderer Kandidat gefunden, mit ihm tut sich ein neues Problem auf. Wer in das Gebäude einzieht.

Von Daniel Weber

Das Ärztehaus in Rott ist noch im Bau, und der geht zügig voran. Doch seit einer der Mieter abgesprungen war und sich kein anderer Interessent fand, sah Bürgermeister Fritz Schneider einen Baustopp immer näher rücken. Bis dieses Szenario abgewendet war, mussten gleich mehrere Hürden überwunden werden. Das LT hat nachgefragt, wie das geklappt hat und wann das Projekt in der Dießener Straße fertig wird.

Ursprünglich habe die Gemeinde eine moderne Praxis für den Arzt bauen wollen, der seine Patienten bisher im alten Pfarrhof empfängt, sagt Schneider. Außerdem habe sich die Apotheke, die schon im alten Gebäude in der Dießener Straße 3 ansässig war, mehr Quadratmeter gewünscht. Und im zweiten Stock des Vorgängerbaus sei auch das Schützenheim gewesen, das dringend modernisiert werden müsse, um neuen Sicherheitsauflagen zu entsprechen.

Ins Ärztehaus Rott ziehen Apotheke, Arzt und Schützen ein

Die Gemeinde plante, dass in den Keller des neuen Gebäudes die Schützen einziehen sollten, im Erdgeschoss waren Apotheke und Arzt eingeplant und um flächensparend zu bauen, sollte das Gebäude auch einen ersten Stock bekommen. Eine physiotherapeutische Praxis hatte dafür Interesse angemeldet. „Es waren für alle Räumlichkeiten Mieter angemeldet und wir haben mit der Planung begonnen“, berichtet Schneider.

Zur Zeit der Plangenehmigung sei dann leider die physiotherapeutische Praxis abgesprungen, weil sie sich für einen anderen Standort entschieden habe. „Damals haben wir gesagt, ein Zurück gibt es nicht mehr. Wir haben weiter geplant und die Baustelle begonnen.“ Zwar sei alles zügig vorangegangen, aber es fehlte noch ein Mieter für den ersten Stock, um fertig ausbauen zu können. „Es macht keinen Sinn, Zwischenwände, Toiletten oder Duschen einzubauen, wenn man nicht weiß, ob der Mieter das braucht.“ Es drohte ein Baustopp.

Pflegeteam Wanika aus Igling für das Ärztehaus

„Wir haben überlegt, welche Einrichtungen sich eignen würden“, erzählt Bürgermeister Schneider. Eine Pflegeeinrichtung wurde vorgeschlagen, die Idee sei gut angekommen. Bei der Suche nach passenden Kandidaten sei man schließlich beim Pflegeteam Wanika fündig geworden. Das ist schon in Igling als selbstständige Firma tätig und bot an, in Rott nicht nur eine Tagespflege zu betreiben, sondern auch eine ambulante Pflege anzubieten.

Die Nutzer des Ärztehauses in Rott haben neue Vormietverträge unterschrieben. Von links: Rotts Zweite Bürgermeisterin Sabine Blank, Bürgermeister Fritz Schneider und Wanika-Geschäftsführerin Anne Wassermann mit ihren Kolleginnen Natalie Kauth und Regina Nieberle. Bild: Thorsten Jordan

Damit war zwar ein passender Mieter gefunden, doch ein weiteres Problem tauchte auf: „Eine Tagespflege im ersten Stock muss andere Brandschutzmaßnahmen erfüllen als eine Physiotherapie oder ein Schützenheim, weil dort viele mobilitätseingeschränkte Personen sind, die im Notfall nicht über eine Rettungstreppe hinaus können“, sagt Schneider. Die nötigen Vorkehrungen wären sehr teuer gewesen. Doch in Kooperation mit allen Beteiligten fand sich eine Lösung. „Wir haben die Belegung umgedreht“, berichtet der Bürgermeister. „Die Tagespflege kommt ins Erdgeschoss, da muss für den Brandschutz nur ein Fenster durch eine Rettungstüre ersetzt werden. Der Arzt hat sich bereit erklärt, in den ersten Stock zu gehen, das ist brandschutzmäßig kein Problem, und im Haus gibt es einen Aufzug.“

Mitte 2021 soll das Ärztehaus fertig sein

Alle Mieter hätten zugestimmt, und so wurden vergangene Woche neue Vormietverträge mit allen Parteien abgeschlossen. „Jetzt können wir guten Gewissens die Baumaßnahme abschließen“, sagt der Bürgermeister. Die Zusage der Pflegeeinrichtung sei gerade rechtzeitig gekommen, man liege weiter sehr gut im Zeitplan. „Ich gehe davon aus, dass wir bis Mitte des Jahres fertig sind und alles gleichzeitig fertigstellen können.“ Der Rohbau steht schon seit Dezember 2020, momentan läuft der Innenausbau.

Natürlich seien gewisse Umplanungen für den Wechsel der Belegung nötig gewesen, aber auf die veranschlagte Bausumme von 3,5 bis vier Millionen Euro habe sich das nicht nennenswert ausgewirkt. „Mit ein bisschen Glück steht eine Drei am Anfang der Summe“, sagt Fritz Schneider. „Wir haben im Großen und Ganzen nichts fehlfinanziert, außer vielleicht ein paar Wasserhähne, die jetzt zurückgehen.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen