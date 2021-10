Fuchstal

05:58 Uhr

Stille Heldin: Fuchstalerin kämpft für Menschen mit Behinderung

Plus Anja Charafeldin aus Fuchstal ist die Stille Heldin im Oktober. Sie ist an Multipler Sklerose erkrankt. In Schulen klärt sie darüber auf und engagiert sich.

Von Dagmar Kübler

Als junger Mensch im Abitur mit der Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert zu werden, ist ein schlimmes Schicksal. Anja Charafeldin hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Seit 30 Jahren leitet sie die Selbsthilfegruppe „MS aktiv – die junge Gruppe Landsberg“, der Betroffene zwischen 18 und etwa 50 Jahren angehören. Sie engagiert sich nich anderweitig.

