28.05.2019

Fünfjährige Radlerin wird angefahren und stürzt

Eine Autofahrerin hat am Montag in Schwabhausen eine fünfjährige Radlerin übersehen.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schwabhausen wurde eine fünfjährige Radfahrerin von einer Autofahrerin angefahren. Das Mädchen stürzte.

Eine Autofahrerin hat am Montag in Schwabhausen eine fünfjährige Radlerin übersehen. Die 66-Jährige wollte laut Mitteilung der Polizei Dachau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts in die Münchner Straße einbiegen.

Fünfjährige ist nach Unfall leicht verletzt

Dabei übersah sie die auf dem Radweg von rechts kommende Fünfjährige, die mit ihrer Mutter unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen vom Rad stürzte. Die Fünfjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (AN)

