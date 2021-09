Pürgen

07:04 Uhr

In Pürgen lädt der Malermeister zum Kochen ein

In Pürgen eröffnen Stefan Folk und seine Geschäftspartnerin Cornelia Karches eine neue Kochschule. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen.

Plus Stefan Folk ist Maler- und Lackierermeister und hat seit Jahren einen Betrieb in Pürgen. In einem Raum gibt es jetzt statt Farbeimer und Pinsel Töpfe und Pfannen: Im Oktober eröffnet er eine Kochschule.

Von Margit Messelhäuser

Schon seit vielen Jahren ist Kochen das Hobby von Stefan Folk, doch in absehbarer Zeit soll daraus mehr werden: Der 54-jährige Maler- und Lackierermeister baut nämlich gerade in Pürgen mit Partnern eine neue Kochschule auf. Auch wenn es im ersten Moment etwas irritierend sei, bei einem Malermeister kochen zu lernen, wie er selbst zugibt: Er hat sich ein ausgeklügeltes Konzept zurechtgelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

