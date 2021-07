Stillstand beim Schwiftinger Bewegungspark

Plus Einige Gemeinderäte wollen den Startschuss für das den Bewegungspark in Schwifting vertagen. Andere kritisieren das als Zeitverschwendung. Man müsse dringend loslegen, fordern sie.

In einem neuen Bewegungspark in Schwifting sollen sich Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene treffen und sportlich betätigen können. Die Idee stammt von einer Bürgerinitiative, die ihre Pläne mit Skatepark, Turngeräten und anderen Attraktionen dem Gemeinderat bereits vorgestellt und nun einen Antrag für die Umsetzung eingereicht hat. Im Gemeinderat wollten einige jedoch noch nicht über das Thema abstimmen. Andere Rätinnen und Räte drängten hingegen zur Eile, um eine monatelange Verzögerung zu vermeiden.