Vilgertshofen ist mit den Kindergärten überfordert

Die Gemeinde Vilgertshofen will die Trägerschaft seiner Kitas abgeben und führt schon Gespräche mit einem potenziellen Partner. Das soll mehrere Vorteile bringen.

Die Gemeinde Vilgertshofen will die Trägerschaft der beiden Kindergärten in Issing und Stadl abgeben. Bürgermeister Albert Thurner begründet dies damit, dass die Aufgaben eines Kindergartenträgers und die Ansprüche an diesen „seit Jahren unaufhörlich steigen“. Im Zuge der Corona-Einschränkungen habe das Thema noch mal einen Schub bekommen.

„Als kleine Gemeinde ohne eigene Verwaltung, aber mit zwei sehr unterschiedlichen Kindertagesstätten, fühlen wir uns von den Anforderungen inzwischen schlichtweg überfordert“, räumt Thurner auf LT-Nachfrage ein. Der Kindergarten in Stadl sei „noch von der alten Art“, so der Bürgermeister. Geöffnet ist von 7.30 bis 14 Uhr, es werde kein Mittagessen ausgeteilt und die Kinder schlafen in der Einrichtung nicht.

Vilgertshofen baut zwei Krippengruppen an

Auch seien die Räume in dem Altbau relativ groß. Die Kommune investiere aber gerade, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. „Wir bauen zwei Krippengruppen an, womit dann auch ausreichend Platz ist. Zudem ermöglicht es längere Öffnungszeiten und auch das Mittagessen wird dann möglich werden“, informiert Albert Thurner.

Bürgermeister Albert Thurner würde die Trägerschaft für die Kindergärten gerne abgeben. Es laufen Gespräche mit dem Bayerischen Roten Kreuz. Foto: Thurner

Nicht ideal seien die Bedingungen auch in der Kindertagesstätte Unterm Regenbogen in Issing, führt er weiter aus. Hier wurde in einen seit den 90er-Jahren nicht mehr genutzten Teil der Grundschule der Kindergarten eingebaut. Die Räume seien zwar ausreichend groß, aber verwinkelt, und die Außenanlagen viel kleiner als in Stadl. Dafür sei Issing bis 16 Uhr geöffnet, es gibt Mittagessen und die Kinder können mittags schlafen. Und es mangle in Issing – wo es zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe gibt – an Platz. „Es ist gesteckt voll“, so Thurner.

Wegen der gestiegenen Herausforderungen laufen deswegen gerade mit einem „regional verankerten Kindergartenträger“ Gespräche hinsichtlich einer möglichen Übernahme. Dieser habe grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme signalisiert. Einer der größten Träger im Landkreis ist das Bayerische Rote Kreuz. Dessen Geschäftsführer Andreas Lehner bestätigt auf Nachfrage des LT, dass das BRK mit der Kommune Gespräche führt. Das Rote Kreuz betreibt bereits neun Einrichtungen im Landkreis.

Rotes Kreuz könnte Kitas übernehmen

Aus Sicht des Bürgermeisters hätte solch ein Schritt mehrere Vorteile. Es führe zu einer spürbaren Entlastung des Bürgermeisters, des Gemeinderats und der Verwaltungsgemeinschaft Reichling. Zudem seien große Träger besser in der Lage, auf Personalengpässe zu reagieren. „Und die Mitarbeiterinnen bekommen eine fachlich-pädagogische Unterstützung, die die Gemeinde nicht leisten kann“, argumentiert Thurner.

Auch um den Kindergarten Stadl könnte sich bald das Rote Kreuz kümmern. Foto: Thorsten Jordan

Bestärkt in diesem Weg fühle er sich auch durch die Erfahrungen anderer Gemeinden im Landkreis, die sich für den externen Träger entschieden haben, mit dem nun auch die Gemeinde Vilgertshofen im Gespräch sei, so der Bürgermeister. „Entschieden ist aber noch nichts, weil wir erst noch die Details verhandeln müssen und der potenzielle Träger die Einrichtungen auch noch in Augenschein nehmen will. Ich hoffe aber auf eine Einigung noch in diesem Jahr.“

