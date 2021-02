vor 33 Min.

500 Corona-Verstöße im Unterallgäu und was dahintersteckt

Plus Im Unterallgäu wurden 2020 mehrere Hundert Vorfälle aufgenommen, in denen sich Menschen nicht an die Corona-Regeln hielten. Wo die meisten angezeigt wurden und welche Altersgruppe besonders heraussticht.

Von Melanie Lippl und Alexander Sing

Bestraft zu werden, weil man spätabends das Haus verlässt oder sich daheim mit einer Handvoll guter Freunde trifft, das hat man sich vor einem Jahr noch nicht vorstellen können. Corona hat alles verändert – und so registrierte die Polizei im vergangenen Jahr auch Verstöße, die es bis dato noch gar nicht gegeben hatte. Mehr als 450 Fälle rund um Ausgangssperre, Kontaktverbote und Maskenpflicht finden sich 2020 in der Statistik der Polizei für den Landkreis Unterallgäu, hinzukommen die Fälle, die direkt am Landratsamt bearbeitet wurden. Wir haben sie uns genauer angesehen – und dabei Interessantes entdeckt.

Diese Altersgruppe kommt in den Corona-Statistiken am häufigsten vor

Corona-Verstöße gibt es in jedem Lebensalter: Der jüngste Unterallgäuer, den die Polizei in ihren Statistiken dazu aufführt, war 14 Jahre alt, also gerade mal strafmündig, der älteste 88. Ein Trend ist dennoch erkennbar: Mehr als die Hälfte der Corona-Verstöße im Unterallgäu geht auf das Konto der jüngeren Bevölkerung von 14 bis 30 Jahren. 50 Mal erwischte die Polizei etwa Minderjährige zwischen 14 und 17 Jahren, 143 Mal 18- bis 25-Jährige, die sich nicht an die jeweils gültigen Corona-Regeln hielten.

„Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass die Jüngeren die Maßnahmen stärker ablehnen“, erklärt Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. „Vermutlich haben jüngere Leute einfach eine höhere Mobilität und sind mehr im öffentlichen Raum unterwegs.“

Genau dort setzt die Polizei mit ihren Kontrollen an. Im Rahmen einer normalen Verkehrskontrolle könne gleichzeitig auch überprüft werden, ob die Insassen eines Fahrzeugs sich auch an die Kontaktbeschränkungen halten, erklärt Stabik.

So kontrolliert die Polizei Corona-Verstöße im Unterallgäu

Insgesamt hätten die Corona-Kontrollen einen hohen Stellenwert in der täglichen Arbeit der Polizei. „Wir wollen und können keine Totalüberwachung durchführen. Aber wir setzen unser Personal entsprechend ein – auch weil in anderen Bereichen die Einsätze abnehmen.“ So habe etwa die Zahl der Verkehrsunfälle im Frühjahr 2020 deutlich abgenommen. Auch Ladendiebstähle gab es weniger – schlichtweg, weil viele Läden geschlossen hatten. Da die Menschen im Lockdown mehr Zeit zuhause verbringen, haben es Einbrecher ebenfalls schwerer. Grundsätzlich abgenommen hat auch die Zahl der Straftaten, die sich im öffentlichen Raum zutragen – beispielsweise Schlägereien rund um Festzelte oder auf der Straße bei anderen größeren Veranstaltungen.

Sogar bei der häuslichen Gewalt hat die Polizei im Unterallgäu entgegen vieler Befürchtungen keine Steigerung feststellen können. Dies kann laut Sprecher Stabik aber auch daran liegen, dass Frauen derzeit weniger Möglichkeiten haben, das Zuhause zu verlassen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen und die Taten ihrer gewalttätigen Partner anzuzeigen, oder daran, dass bei einer nachträglichen Anzeige in einem Vorgang der Statistik mehrere Einzeltaten zusammengefasst werden.

Doch zurück zu Corona – und zum Fall eines 16-Jährigen aus dem Wertachtal, der gleich gegen mehrere Gesetze verstoßen hatte. Der Jugendliche hatte im November laut Polizei gemeinsam mit einem Freund betrunken randaliert, einen 43-Jährigen beleidigt und bedroht. Auch die herbeigerufenen Polizisten beleidigten die beiden offenbar aufs Äußerste. Als der 16-Jährige seinen Eltern übergeben wurde, stellte sich laut Polizei heraus, dass er sich eigentlich in häuslicher Quarantäne hätte befinden müssen. Solche Quarantäneverstöße gab es laut Landratsamt immer wieder, wobei sich die Anzeigen dazu zum Jahresende 2020 mehrten.

Das sind die "Top 3" in der polizeilichen Corona-Statistik

Ganz vorne in der „Top 3“ der Polizei-Statistik lagen im Jahr 2020 Verstöße gegen die Ausgangssperre: 185 Fälle tauchen hier auf, dicht gefolgt von verbotenen Gruppenansammlungen beziehungsweise Verstößen gegen das Kontaktverbot mit 170 Vorfällen. 40 Mal schritt die Polizei ein, weil sich Menschen nicht an die Maskenpflicht hielten. Zu erwähnen ist hierbei aber, dass nicht zu jeder Zeit die gleiche gesetzliche Grundlage galt: So musste man etwa anfangs noch ein Bußgeld zahlen, wenn man weniger als eineinhalb Meter Abstand zueinander hielt, wohingegen die Maskenpflicht erst vergleichsweise spät eingeführt wurde.

Wegen Corona gab es 2020 verschiedenste Auflagen der Behörden, wie hier an der Schondorfer Seeanlage. Bild: Thorsten Jordan

Gerade im ersten Lockdown im Frühjahr registrierte die Polizei viele Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: 270 Mal musste sie zwischen Ende März und Anfang Mai tätig werden. So wurde etwa in Mindelheim eine gemütliche Runde in einem Getränkemarkt aufgelöst, wo sechs Männer ohne Maske und Abstand zusammengefunden hatten. In Haselbach saßen sieben junge Männer um ein Lagerfeuer und in Dorschhausen wurde die Polizei durch Parksünder auf eine Corona-Party aufmerksam. In Mindelheim stoppten Polizisten ein Auto, das zuvor mehrere Runden durch die Innenstadt gedreht hatte. Die beiden jungen Männer darin waren zum Basketballspielen von Kirchheim und Thannhausen in die Kreisstadt gekommen. Sie bekamen eine Anzeige, zudem wurde die Führerscheinstelle eingeschaltet.

In den darauffolgenden Monaten von Anfang Mai bis Ende Oktober mit weniger strengen Corona-Regeln blieb es mit insgesamt 76 Verstößen im Unterallgäu eher ruhig, während es zwischen 2. November bis zum Jahresende, also im zweiten Lockdown, wieder zu 119 Vorfällen kam.

Bad Wörishofen ist die größte Stadt, liegt bei Corona-Verstößen aber nicht vorne

Interessant ist auch die Verteilung der Corona-Verstöße nach Kommunen: Obwohl Bad Wörishofen die Stadt mit den meisten Einwohnern im Unterallgäu ist, kam es laut Polizei hier „nur“ zu 81 Corona-Verstößen. Zum Vergleich: In Mindelheim registrierte die Polizei 127 Fälle, also rund 57 Prozent mehr. Auf Platz drei und vier der Rangliste folgen Memmingerberg mit 39 Corona-Verstößen und Türkheim mit 33 Verstößen.

Beim Unterallgäuer Landratsamt, wo auch die Fälle der Polizei landen, wurden im Jahr 2020 insgesamt 509 Corona-Verstöße angezeigt. Ein Bußgeld verhängte die Behörde gegen 214 Personen. Die Höhen dieser Strafen sind dabei sehr unterschiedlich und reichen von 150 Euro bis 5000 Euro. In der Summe mussten Bußgelder in Höhe von 94.475 Euro gezahlt werden.

