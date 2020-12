vor 52 Min.

6. Dezember: "O Heiland, reiß die Himmel auf" gespielt von Michael Lachenmayr

Die Mindelheimer Zeitung hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag musizieren andere Unterallgäuer. Heute: Michael Lachenmayr aus Mindelheim.

Von Sandra Baumberger

Für den heutigen MZ-Adventskalender hat der Kirchenmusiker und Dekanatskantor von St. Stephan in Mindelheim, Michael Lachenmayr, das barocke Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel auf“ ausgesucht. Über die Melodie hat er „ein paar Variationen an unserer großen Stephanus-Orgel aus dem Stegreif im Barockstil improvisiert“, erklärt er.

Das sagt Michael Lachenmayr über das Lied, das er heute spielt

Und weiter: „Es ist ein altes, aber dennoch zeitloses Lied, das sich vielleicht nicht wirklich als Hintergrundmusik für den Weihnachtseinkauf eignet – obwohl es eine wirkliche archaisch-mitreißende, fast schon tänzelende Melodie hat – da es alles andere als adventlich sanft und lieblich zugeht. Im Gegenteil: Fast schon gewaltsame Aufforderungen werden hier laut: Reiß auf! Reiß ab! Gieß aus! Fließ herab! Schlag aus! Bring hervor! Spring heraus! Das Lied beschönigt nicht. Es nennt die Abgründe, die auch die glanzvollen Lichter eines Weihnachtsmarktes nicht auszuleuchten vermögen. So kann das Lied Menschen in Not eine Stimme geben, jenen, für die der Himmel verschlossen scheint.“

Der 31-Jährige, der an der Hochschule für Musik und Theater in München unter anderem katholische Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel studiert hat, ist seit fünf Jahren in Mindelheim und hat dort die „Mindelheimer Stephanuskonzerte“ ins Leben gerufen. Als Organist und Continuospieler gibt er zahlreiche Konzerte im In- und Ausland. (Lesen Sie auch: Orgel-Konzertreihe in Mindelheim: Unerhörtes und Ungehörtes)

Musikalischer Adventskalender der MZ, Michael Lachenmayr Video: Michael Lachenmayr

