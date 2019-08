vor 24 Min.

AOK schließt: Verlust für die Gesundheitsstadt Bad Wörishofen

Zum 1. September wird die AOK-Geschäftsstelle in der Kaufbeurer Straße 10 geschlossen. Darüber werden die Kunden auch mit einem Hinweisschild an der Eingangstür informiert (nächstes Bild).

Die AOK schließt ihre Filiale in Bad Wörishofen. Zahlen dazu nennt die Krankenkasse nicht.

Von Alf Geiger

Die Schließung der AOK-Geschäftsstelle in Bad Wörishofen ist ein herber Schlag für die Stadt und ihr Image als Gesundheitsstandort. Die AOK – die sich immerhin über gut die Hälfte aller gesetzlich Versicherten in der Region als Kunden freuen darf – wird für die Entscheidung gute, wirtschaftliche Gründe haben.

In der Bad Wörishofer AOK-Filiale gab es offenbar immer weniger Kunden

Immer weniger AOK-Kunden suchten demnach Rat und Hilfe in der AOK-Geschäftsstelle in der Kaufbeurer Straße 10. Konkrete Zahlen, wie stark die Kundenfrequenz tatsächlich abgenommen hat, nennt die AOK aber nicht. Mit längeren Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle in Türkheim soll der Rückzug der AOK aus der Kneippstadt abgefedert werden.

Die Versicherten müssen den Umweg nach Türkheim in Kauf nehmen. Mit dem Zug oder dem Auto sind das ja nur ein paar Minuten – doch was das für gesundheitlich oft angeschlagene Senioren bedeutet, ist nicht immer so einfach. Daher sollte die AOK vielleicht ihren Slogan ändern: „Einfach nah. Meine AOK“ wird bei manchen Bad Wörishofern AOK-Kunden nicht ganz so gut ankommen ...

