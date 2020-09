vor 33 Min.

Abkühlung für den überhitzten Türkheimer Immobilienmarkt

Plus Das neue Baugebiet wird in wenigen Tagen vorgestellt. Es gibt neue Vergaberegeln - und über 150 Bewerber.

Von Alf Geiger

Nicht weniger als eine Premiere in der Türkheimer Kommunalpolitik erwartet die Gemeinderäte, wenn in der Sitzung am kommenden Donnerstag, 17. September 2020 um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal, (Oberjägerstraße 7) der Bebauungsplan für das neue Baugebiet „Südlich der Ramminger Straße“ vorgestellt wird. Mehr als 150 Bewerber stehen in den Startlöchern. Die Vergabe erfolgt nach einem neuen Modell.

Erstmals werden die Bauplätze dort nach den im Februar beschlossenen Vergaberichtlinien mit einem „Punktesystem“ vergeben. Mehr als 150 Bewerber haben sich bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 15. April bei der Gemeinde Türkheim gemeldet, so Kämmerer Claus Dieter Hiemer auf Anfrage der MZ. Gleich im Anschluss seien dann die Bewerbungen ausgewertet und die Interessenten über diese vorläufige Auswertung informiert worden, wie ihre Chancen stehen: Sie haben gute/geringe/keine Chancen auf einen Bauplatz“ erfuhren die Bauwilligen dann. „Leider können wir aber bei Weitem nicht alle Bewerber bedienen, wir haben demnächst insgesamt in Türkheim und Irsingen zusammen rund 50 Bauplätze im Angebot“, bedauert Hiemer.

Mit welchen Grundstückspreisen müssen die Interessenten in Türkheim rechnen?

Mit welchen Grundstückspreisen die Interessierten dann rechnen können, kann der Kämmerer aktuell noch nicht sagen: „Wir warten derzeit noch auf die Kostenberechnungen vom Ingenieurbüro, was die Höhe der Erschließungskosten betrifft. Im Oktober sollen dann die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, dann können wir auch die Preise festlegen und dann kann auch die endgültige Bauplatzvergabe noch in 2020 starten“.

Wenn alles klappt, sollen auch die Erschließungsarbeiten noch heuer beginnen. Dies gelte allerdings nur für die Baugebiete im Gemeindebereich Türkheim, so Hiemer: „In Irsingen dauert‘s noch etwas länger, da stehen wir noch am Anfang des Bebauungsplanverfahrens“.

In dem Baugebiet „Südlich der Ramminger Straße“ werden nach Auskunft der Gemeindeverwaltung insgesamt 38 Baugrundstücke entstehen, darunter gibt es Grundstücke, welche für eine Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen sind, einige Doppelhausgrundstücke und der Großteil der Baugrundstücke wird für Einfamilienhäuser ausgewiesen werden.

Das sind die Grundstücksgrößen, um die es in Türkheim gehen wird

Die Grundstücke für Mehrfamilienhäuser werden mit rund 1100 Quadratmeter ausgewiesen, Grundstücke für ein Doppelhaus mit etwa 850 Quadratmetern und Einfamilienhäuser mit rund 550 Quadratmetern, wie Bauamtsleiter Lothar Rogg auf Anfrage mitteilte.

Geplant sei, dass sowohl das Baugebiet „Nördlich Laternenweg“ als auch „Südlich der Ramminger Straße“ noch in diesem Jahr in einer Winterausschreibung vergeben wird. Dann könne im Frühjahr 2021 nach dem Bodenfrost die Erschließung erfolgen.

Laut Marktbaumeister Christian Schinnagel werde die Erschließung der beiden Baugebiete dann vermutlich ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen.

