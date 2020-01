vor 33 Min.

Auffälliger Rückgang bei der Zeitarbeit im Raum Mindelheim

In vielen Branchen werden im Unterallgäu immer mehr Menschen fest angestellt – und nicht nur als Mini-Jobber.

Von Melanie Lippl

Zum Jahreswechsel hat die Arbeitslosigkeit im Allgäu zugenommen. Im Dezember erreichte die Arbeitslosenquote die 2,5 Prozent und lag damit um 0,1 Prozentpunkte über der Novembermarke. Der niedrige Wert aus dem Dezember 2018 wurde ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte überschritten. Aktuell waren etwas mehr als 9630 Allgäuer arbeitslos gemeldet, gut 580 mehr als im Dezember 2018. Bezogen auf den Landkreis Unterallgäu lag die Arbeitslosenquote im Dezember 2019 bei 1,8 Prozent. Im Wirtschaftsraum Mindelheim sind 2,1 Prozent der Menschen arbeitslos; 0,1 Prozentpunkte mehr als 2018.

Mehr Arbeitslose in der Gastronomie im Unterallgäu

Aufgrund der milden Witterung meldeten sich nur wenige Menschen aus Außenberufen arbeitslos. Anders in der Gastronomie und Hotellerie: Anfang Dezember wurden nochmals etliche Frauen und Männer arbeitslos, da Betriebe in dieser Branche erst unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen wieder vermehrt Jobs anbieten, wenn Feriengäste eintreffen. Insgesamt meldeten sich knapp 270 Kräfte aus dem Tourismusgewerbe kurzzeitig arbeitslos. Daneben wurden 160 Mitarbeiter aus der Logistik arbeitslos sowie eine Reihe Mitarbeiter aus Verkaufs- und Büroberufen.

Insgesamt war 2019 aber ein erfolgreiches Jahr für den Allgäuer Arbeitsmarkt, resümiert die Agenturchefin Maria Amtmann: „Weniger Menschen waren arbeitslos als in den Jahren zuvor und noch nie hatten so viele Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.“ Im Lauf des Jahres hätten viele Betriebe einen beträchtlichen Bedarf an Fachkräften gemeldet. Erst in den vergangenen Wochen seien konjunkturelle Einflüsse auch in unserer Region erkennbar gewesen.

Im Unterallgäu wurden mehr Männer als Frauen arbeitslos

2019 nahm die Arbeitslosigkeit im Allgäu bei Männern stärker zu als bei Frauen. Während bei Männern ein Plus von 460 arbeitslosen Menschen zu verzeichnen war, waren es bei den Frauen lediglich 120. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass Männer stärker in konjunkturabhängigen Fertigungsberufen tätig sind, so die Arbeitsagentur. Frauen arbeiten eher in Bereichen, die weniger von konjunkturellen Einflüssen geprägt sind: Dienstleistung, Pflege, Erziehung.

In den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Allgäu kontinuierlich: Waren es 2010 knapp 222.000 Frauen und Männer, so wuchs die Zahl bis 2019 auf annähernd 278.000. Allein von 2018 auf 2019 waren es knapp 6000 Kräfte mehr. Ein merkliches Plus verzeichnete das verarbeitende Gewerbe mit einem Anstieg um annähernd 2300 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Darunter zählen die Metall- und Elektroindustrie. Der Dienstleistungssektor legte um knapp 840 Beschäftigungsverhältnisse zu, das Gesundheitswesen steuerte gut 770 neue Arbeitsverhältnisse bei. Der Bauboom wird sichtbar an weiteren 640 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Baugewerbe. Tätigkeiten im Bereich des Handels nahmen um mehr als 560 Mitarbeiter zu. Auffällig war der Rückgang im Bereich der Zeitarbeit. Ende Juni 2019 waren gut 1230 Menschen weniger in der Zeitarbeit beschäftigt als im Juni des Vorjahres.

Die Entwicklung im Unterallgäu hängt stark vom Wetter ab

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den nächsten Wochen hängt nun stark von der Witterung ab. Vor allem tiefe Temperaturen mit Eis und Schnee verhindern viele Arbeiten im Freien – Mitarbeiter aus dem Baugewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau melden sich vorübergehend arbeitslos. Laut Arbeitsagentur gilt es daneben, die konjunkturelle Entwicklung weiterhin aufmerksam zu beobachten und die Zeit aktiv für berufliche Qualifizierungen zu nutzen.

Themen folgen