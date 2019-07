14:00 Uhr

Auto bei Unfall über Gehweg geschleudert

Bei einem missglückten Abbiege-Manöver am Mittwochabend sind zwei junge Erwachsene leicht verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr kam es in der Allgäuer Straße in Mindelheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 20-Jähriger befuhr die Allgäuer Straße in südlicher Richtung und wollte mit seinem Auto nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer entgegenkommenden 21-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Unfallverursachers über den Gehweg geschleudert und kam abschließend in einem angrenzenden Zaun zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligte wurden mit lediglich leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 16.000 Euro.

