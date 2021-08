Abriss geplant: Noch steht Bad Wörishofens alte Löwenbrauerei

Wie es mit dem 40 Millionen Euro teuren Großprojekt Löwenbräu-Arkaden in Bad Wörishofens Innenstadt weitergeht.

Baustellen überall in Bad Wörishofen – aber die alte Löwenbrauerei steht noch. Nun wird klar, wie und wann es dort mit dem Großprojekt Löwenbräu-Arkaden weitergeht.

Rund 40 Millionen Euro will der Bauunternehmer Dieter Glass auf dem Löwembräu-Areal und einem angrenzenden Teil der Luerswiese investieren beim Kurpark. Die Löwenbräu-Arkaden beschäftigten den Stadtrat nun seit dem Sommer 2017. Die Bauleitplanung ist mittlerweile abgeschlossen. Der Stadtrat hat Ende Juni den Bebauungsplan genehmigt.

Derzeit entsteht der eigentliche Bauantrag für die Löwenbräu-Arkaden in Bad Wörishofen

Derzeit arbeite man am Eingabeplan, dem eigentlichen Bauantrag, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Derzeit tut sich auf dem Gelände noch nichts. Man würde aber gerne heuer noch den Abbruch der alten Löwenbrauerei vornehmen, hießt es am Freitag. Vor Ende Oktober werde sich da aber nichts tun. Ob der Bauantrag bis Oktober genehmigt ist, sei aber fraglich, hatte Bernhard Oberstaller vom Bauamt gleich nach dem Beschluss vom Juni gesagt. Es habe deshalb bereits die Empfehlung gegeben, mit Teilbaugenehmigungen zu arbeiten. Dass man dies auch beabsichtige, teilte das Unternehmen damals gegenüber unserer Redaktion mit. Die Löwenbräu-Arkaden sollen neben Wohnungen eine Schaubrauerei, eine Gastronomie, Handel sowie einen Beherbergungsbetrieb enthalten. Es ist das größte Bauprojekt in Bad Wörishofens Innenstadt seit Jahrzehnten.

