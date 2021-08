Bad Wörishofen

vor 16 Min.

In Bad Wörishofen steht 3G für „Gern Gesehene Gäste“

Plus Wer geimpft, genesen oder getestet ist, muss dies auch in Gastronomie und Dienstleistung nachweisen können. Wie Gastgeber und Gäste reagieren.

Von Franz Issing

Restaurants, Hotels und Friseurbetriebe: Hier darf seit Montag nur noch rein, wer geimpft, getestet oder genesen ist und dies auch nachweisen kann. Wer also auf Bier, Pizza oder eine fesche Frisur nicht verzichten will, muss sich angesichts der in Bayern geltenden 3-G-Regel noch schnell impfen oder testen lassen. Je mehr geimpfte Gäste, desto weniger müssen Wirte und Hoteliers befürchten, dass ihre Tische in den Innenräumen leer bleiben. Eine Umfrage der Mindelheimer Zeitung hat ergeben, dass sich die Gastronomen in der Kurstadt durchaus ihrer Verantwortung bewusst sind und ihre wiedergewonnene Freiheit nicht aufs Spiel setzen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen