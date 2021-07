Kein Nacktbade-Samstag mehr in der Therme Bad Wörishofen

Die Therme Bad Wörishofen geht wieder in den Vollbetrieb und führt neue Regeln ein. Der Familiensamstag wird ausgeweitet.

Lange mussten die Fans der Therme Bad Wörishofen warten, doch nun geht das Großbad wieder in den Vollbetrieb. Ab Freitag, 2. Juli, stehen erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder alle Becken zur Verfügung. Badegäste müssen sich allerdings an ein paar neue Regeln gewöhnen.

Seit Mitte Juni hat die Therme nach der Zwangspause bereits wieder geöffnet, allerdings nicht vollständig. Bis zuletzt machten das umfangreiche Arbeiten zur Revision des großen Thermenbeckens unmöglich. Die Thermenführung kam den Gästen in dieser Zeit mit Sonderangeboten entgegen.

Das gilt für den Saunabesuch in der Therme Bad Wörishofen

Ab dem heutigen Freitag ist das Bad wieder komplett in Betrieb. Für alle Saunagäste ist dann wie gewohnt textilfreies Saunieren im Vitalbad und den Saunen wieder möglich. Aufgrund der Corona-Auflagen sind alle Saunen ab 60 Grad in Betrieb, statt der Saunaaufgüsse gibt es sogenannte Aroma-Erlebnisse. Zugleich gelten nun zwei Neuerungen für den Samstag.

„Auf vielfachen Wunsch öffnen wir den Thermenbereich auch am Samstagabend für alle Gäste, die textil baden möchten. Damit steht der Thermenbereich zukünftig auch am Samstagabend bis 24 Uhr ausschließlich zur Nutzung in Badekleidung zur Verfügung“, teilt Marketingleitung Birgit Ernst mit. Damit verabschiedet sich die Therme vom weithin bekannten Nacktbade-Samstag. „Gleichzeitig kommen wir einem Wunsch der Familien nach und verlängern den Familienbadetag am Samstag um eine Stunde bis 19 Uhr“, ergänzt Ernst.

Neu ist auch die FFP2-Maskenpflicht bis zu den Duschbereichen. Dank der dauerhaft niedrigen Inzidenz ist der Thermenbesuch derzeit ohne Test oder Berechtigungsnachweis möglich. Eine Reservierung wird aber empfohlen. (mz)