Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Länger war in Bad Wörishofen niemand Kurdirektor

Plus Lothar Burghardt aus Bad Wörishofen hat Grund zum Feiern. Der Jubilar blickt auf eine bewegte Karriere zurück.

Von Helmut Bader

Eine Persönlichkeit, die in Bad Wörishofen Spuren hinterlassen hat, feiert dieser Tage seinen 75. Geburtstag. Lothar Burghardt ist nicht nur der Kurdirektor mit der längsten Dienstzeit in der Kneippstadt, er hat sich auch in anderen Bereichen vielfältig für das Kneippwesen und für die Stadt engagiert. Als Sohn von Ludwig Burghardt, der viele Publikationen über Sebastian Kneipp herausgegeben hat und selbst als Kurdirektor sein Vorgänger war, bekam er die Passion Kneipp praktisch in die Wiege gelegt. Als Kurdirektor wirkte er hier von 1978 bis 1993.

