Lions in Bad Wörishofen und Mindelheim haben einen neuen Präsidenten

Plus Kevin Bahner übernimmt das Amt des Vorsitzenden von Peter Humboldt. Trotz Corona-Zwangspause konnten die Lions Spenden für wichtige Projekte sammeln.

Der Lions Club Bad Wörishofen-Mindelheim hat einen neuen Präsidenten. Der bisherige Vorsitzende Peter Humboldt zog trotz Erschwernissen durch die Corona-Pandemie eine positive Bilanz. Man habe Spenden in nicht unerheblicher Höhe leisten können.