Verstoß gegen 2G-Regel in Bad Wörishofen wird teuer

Plus Ein Wirt in Bad Wörishofen muss nach einer Kontrolle der Polizei mit mindestens 5000 Euro Strafe rechnen. Ein anderer Gastronom hat dagegen Glück, weil die Polizei schneller als die Bedienung war.

Bayern hat seine Corona-Regeln am Dienstag nochmals verschärft. In Bad Wörishofen zeigt sich derweil, dass es richtig teuer wird, wenn die Ordnungshüter Verstöße feststellen. Mindestens 5000 Euro Bußgeld stehen im Raum. Ein anderer Wirt hatte dagegen Glück – weil die Polizei schneller bei den Gästen war, als die Bedienung.