Bäuerin, Wirtin und zwölffache Mutter: Ein Denkmal in Buchform

Plus Die ehemalige Grundschullehrerin Elfriede Stöberl aus Memmingen setzt mit der „Schwarzwald-Saga“ ihrer Großmutter ein Denkmal. Das Buch handelt vom Landleben vor 100 Jahren.

Von Brigitte Hefele-Beitlich

Den Buchumschlag hat Elfriede Stöberl selbst gestaltet: Ihr Aquarell zeigt einen typischen Schwarzwaldhof mit Walmdach, dicht bedrängt von Bäumen und Büschen. Da könnte sie gelebt haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die einfache Bäuerin Maria, deren Leben Stöberl in ihrem autobiografischen Roman „Schwarzwald-Saga. Feldbergblick“ beschreibt. Ein Denkmal setzen wollte die pensionierte Memminger Grundschullehrerin damit ihrer Großmutter.

Auch Elfriede Stöberl ist im Schwarzwald geboren, 1946 im Gasthof „Zum Falken“ ihrer Großeltern im Wittental (ihn zeigt der hintere Buchumschlag). Doch eigentlich lebten und arbeiteten ihre Eltern da bereits in Memmingen, sie waren in den unsicheren Zeiten nach Kriegsende nur vorläufig in der Heimat des Vaters untergeschlüpft. Aufgewachsen ist Elfriede Stöberl dann in Memmingen. Sie hat Pädagogik in München studiert und unterrichtete viele Jahre an der Grundschule Amendingen. Ihr Mann Walter Stöberl war Leiter der städtischen Sebastian-Lotzer-Realschule.

Weil sie im Ruhestand nicht in ein Loch fallen wollte, begann die heute 74-Jährige, zu ihrem Zeitvertreib nach ihren Wurzeln zu forschen und ihre Familiengeschichte für ihre zwei Kinder und vier Enkel aufzuschreiben. Dafür hat sie drei Jahre lang bei Verwandten und Heimatforschern, im Internet und in Büchern recherchiert und geschrieben. Allerdings sollte sie 10000 Euro beisteuern, damit ein Verlag ihr Werk druckt – das war ihr zu viel.

Elfriede Stöberl hat ihrer Großmutter ein literarisches Denkmal gesetzt. Bild: Walter Stöberl

Zehn Jahre später im Corona-Lockdown stellte sich Stöberl wieder die Frage, wie sie ihre Zeit sinnvoll gestalten könnte. „Nun hatte ich die Muse, das Buch fertig zu machen und im Eigenverlag herauszugeben“, erzählt sie. Ein Archivar hat das Manuskript Korrektur gelesen und ein paar Änderungen vorgeschlagen. Lediglich 50 Exemplare ließ Stöberl zunächst drucken, um sie vor allem an die Verwandtschaft zu verschenken. Aber auch ihre Freunde wollten welche haben. Also wurden 200 Bücher nachgedruckt und einige davon in den Memminger Buchläden verteilt. In einer Buchhandlung in Kirchzarten gingen dann gleich 150 Stück über den Ladentisch. „Dort haben natürlich viele ihre Namen im Buch gefunden“, erklärt Stöberl diesen Verkaufserfolg. Wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätte sie im Schwarzwald auch eine Lesung abgehalten. 200 weitere Bücher liegen dafür bereit.

Unbeschwerte Ferientage "bei der Oma" stehen am Anfang der Schwarzwald-Saga

Die „Schwarzwald-Saga“ beginnt mit einem Vorwort, in dem Stöberl unbeschwerte Ferientage bei der Oma beschreibt. Sie hegt große Bewunderung für ihre Vorfahrin und nutzt einen dramaturgischen Kniff, um deren arbeitsames Leben zu erzählen. Wie in einem Film schlüpft die Enkelin in die Haut ihrer Großmutter Marie Willmann, geborene Schlegel aus Stegen, die später Sumser hieß und als Falkenwirtin weithin bekannt war.

Das Leben der Bauernfamilien im Dreisamtal war damals vor über 100 Jahren nicht viel anders als im Allgäu. Es war geprägt von harter Arbeit und Entbehrungen. Auch wenn sich Träume der jungen Maria, so heißt sie im Buch, nicht verwirklichen, wächst sie in ihrer Rolle als Mutter und Witwe zu einer charakterfesten Persönlichkeit. Die Frau erlebt neben der täglichen Arbeit für die Familie, ständigen Schwangerschaften und der Geburt von zwölf Kindern auch Zeiten der großen Liebe. Trotz vieler Schicksalsschläge, auch durch die Ereignisse der beiden Weltkriege, führt sie ein Leben mit Gottvertrauen und großer Zuversicht. Mit ihrer positiven Lebenseinstellung und ihren Erziehungsmethoden war Maria ein gutes Vorbild für ihre Nachkommen – aus allen ist etwas geworden, wie man so schön sagt. Diese „Schwarzwald-Saga“ ist kein literarisches Meisterstück, aber ein authentisches Zeitdokument, das dem Leser detailliert vor Augen führt, wie es vor 100 Jahren auf dem Land zuging – und wie rasant sich die Welt seither verändert hat.

Buch: Elfriede Stöberl, „Schwarzwald-Saga. Feldbergblick“, Taschenbuch, Eigenverlag, 308 Seiten.

