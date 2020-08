08:44 Uhr

Bauwagen-Start in Rammingen unter Corona-Bedingungen

Plus Bauwagen Rammingen geht mit Hygienekonzept in Testphase. Was nun für Besucher gilt.

Mit einem eigens erstellten Hygienekonzept will der Verein Bauwagen Rammingen in der Corona-Zeit neu starten. Das sagte Patrick Rietsch, der bei der Jahresversammlung des Vereins nicht mehr als Vorsitzender kandidierte. Sein Nachfolger ist Manuel Becker, nachdem Rietsch die Geschicke des Vereins vier Jahre lang gelenkt hatte. Im Amt bleibt Andreas Schmid als stellvertretender Vorsitzender.

Sie werden sich nun um die Umsetzung des Hygienekonzepts kümmern. Dieses, so Rietsch, sei für einen Testlauf zur Öffnung des Vereinsheims erstellt worden. Man habe dazu das Landratsamt Unterallgäu und andere Vereine, die bereits wieder geöffnet haben, mit einbezogen.

Das sind die neuen Öffnungszeiten des Bauwagens Rammingen

Der Bauwagen Rammingen hat nun montags ab 19 Uhr und samstags ab 19 Uhr für seine Mitglieder geöffnet. Es muss von jedem das ausgehängte Hygienekonzept eingehalten werden. Auch die Jahresversammlung konnte erst mit Verspätung stattfinden, bedingt durch die Corona-Pandemie. Rund 50 Mitglieder waren im Gasthof Stern dabei. Zum Kassierer gewählt wurde dabei Sven Kreuter, neuer Schriftführer ist Tobias Rauch. Beisitzer sind Manuel Trommer, Lukas Rauscher und Christoph Hindleder. Im Amt bleiben die Rechnungsprüfer Benedikt Degenhart und Maximilian Bauchinger. (mz)

