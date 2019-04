14:17 Uhr

Bauwagen steht in Flammen

Feuerwehr in Oberrieden im Einsatz. Die Brandursache scheint geklärt.

In Oberrieden geriet am Samstag ein Bauwagen in Brand. Um 8 Uhr morgens erreichte die Rettungsleitstelle Krumbach der Alarm, das Feuer war am Egelhofer Weg ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei dort eintrafen, stand der Bauwagen bereits teilweise im Vollbrand. Die Feuerwehr Oberrieden löschte den Bauwagen. Etwa 20 Einsatzkräfte waren dazu vor Ort.

Als Brandursache wird der in dem Bauwagen befindliche Holzofen vermutet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1800 Euro. (m.he)

