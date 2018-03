07:05 Uhr

Blasmusik im Zirkuszelt

Das Bundespolizeiorchester München tritt am Sonntag in Ursberg im Zirkuszelt auf.

Das Bundespolizeiorchester spielt in Ursberg. Schüler unterstützen die Profis

Das Bundespolizeiorchester München gibt zum wiederholten Mal ein Konzert am Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation Ursberg. Unter der neuen Leitung von Chefdirigent Jos Zegers gastieren die 45 Berufsmusiker am Sonntag, 18. März, um 19.30 Uhr, im beheizten Zirkuszelt am Josefsplatz. Als Abschluss der Zirkusvorführungen der Fachschaft Sport kann die Fachschaft Musik des Ringeisen-Gymnasiums das Zirkuszelt zu diesem außergewöhnlichen Event nutzen.

Besinnliche Stücke

Das Profiorchester eröffnet mit der Cesarini Bearbeitung von Verdis „Sizilianische Vesper“, um daran drei besinnliche Stücke – „O Magnum Mysterium“, „Chanson de Matin“, und „Dreamy Dawn“ folgen zu lassen. Das Herz eines jeden Klarinettisten wird höher schlagen, wenn „Molly on the Shore“ von Grainger auf dem Programmzettel steht. Der Filmkomponist Patrick Doyle hat mit der sinfonischen Suite „Harry Potter und der Feuerkelch“ die Partitur für den vierten Teil der Harry Potter-Reihe geschrieben.

Sinfonisches Medley

Robert Sheldon, ein bekannter Blasorchesterkomponist und Arrangeur, hat nun die interessantesten Themen aus der Filmmusik in ein anspruchsvolles und sinfonisches Medley für Blasorchester zusammengestellt. Zum Abschluss dieses Feuerwerks der Blasmusik interpretiert das Bundespolizeiorchester München den Teil I der „Armenischen Tänze“ – ein Klassiker der sinfonischen Blasmusik und ein Meisterwerk von Alfred Reed.

Als Einstimmung zu diesem Benefizkonzert spielt das Oberstufenorchester der Schule unter der Leitung von Mathias Jannetti ein Vorprogramm, passend zum Zirkuszelt mit den Märschen „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fucík und „They’re off“ von Fred Jewell, sowie die „Komödianten-Suite“ von Dmitri Kabalewski. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.

