Corona-Krise: Stadt Bad Wörishofen ordnet Kurzarbeit an

Plus Die größte Stadt des Landkreises Unterallgäu reduziert die Arbeitszeit in einigen Teilen der Verwaltung, aber längst nicht in allen. Was nun gilt.

Von Markus Heinrich

In vielen Unternehmen gilt in der Corona-Krise bereits Kurzarbeit, bald auch bei der Stadt Bad Wörishofen. Am Montag, 4. Mai, würde Kurzarbeit für die ersten Beschäftigten gelten, angekündigt sei sie auch für den Juni, sagt Geschäftsleiter Martin Aicher.

Personalrat muss nicht zustimmen, sagt der Geschäftsleiter der Stadt Bad Wörishofen Betroffen von der Regelung sind 47 der rund 250 Beschäftigten. Kurzarbeit gilt für den Kur- und Tourismusbetrieb, die Musikschule und das Freibad. Der Personalrat sei informiert, im Gegensatz zur Wirtschaft müsse er Kurzarbeit aber nicht zustimmen, so Aicher. Lesen Sie dazu auch: Corona: Wie Wörishofens Wirtschaftskraft steigen soll Die finanziellen Einbußen würden sich in Grenzen halten, hieß es. Die Stadt stockt das Kurzarbeitergeld bis auf 95 Prozent der bisherigen Bezüge auf. „Ich hoffe, dass wir nicht sehr lange auf diese Maßnahme angewiesen sind“, sagte der amtierende Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) unserer Redaktion. „Ich versuche alles, die Belegschaft bestmöglich in Beschäftigung zu halten.“

