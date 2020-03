22.03.2020

Corona: Mindelheimer Klinik plant Zelt zur Notfallversorgung

Um auf höhere Fallzahlen eingerichtet zu sein, soll auch vor der Mindelheimer Klinik ein Notfallzelt aufgestellt werden.

Der Klinikverbund Allgäu stärkt die ambulante Notfallversorgung von Patienten in der Region Allgäu. An den Standorten Immenstadt, Kempten und Mindelheim sollen Zelte vor den Notaufnahmen der Kliniken aufgestellt werden. In Immenstadt wurde bereits am Samstag ein aufgebaut. „An den Kliniken Kempten und Mindelheim laufen die Vorbereitungen, damit ein kurzfristiger Aufbau erfolgen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Infizierte sollen frühzeitig identifiziert werden

Ziel sei es, bei steigenden Zahlen von Covid-19-Patienten die Infizierten frühzeitig zu identifizieren und adäquat versorgen zu können.

Wann das Zelt in Mindelheim aufgebaut werden soll, steht noch nicht fest

Wann genau in Mindelheim ein Zelt aufgestellt werden soll, stand am Sonntag noch nicht fest. (mz)

