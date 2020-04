vor 35 Min.

Corona-Statistik: Hat das RKI das Unterallgäu übersehen?

Plus Wochenlang waren die Fallzahlen beim Robert-Koch-Instituts nicht erfasst. Welche Altersgruppen im Unterallgäu besonders häufig mit dem Virus infiziert sind.

Von Oliver Wolff

Im Internet wird im Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) grafisch dargestellt, wie sich die Corona-Zahlen in den Landkreisen entwickeln. Für das Unterallgäu hinkten zuletzt die Fallzahlen fast zwei Wochen deutlich hinterher. Obwohl sie das Landratsamt veröffentlichte, waren die Zahlen vom RKI statistisch nicht erfasst. Erst am Montag und damit nach Anfrage unserer Redaktion wurden 23 Infizierungen und sieben Todesfälle, die laut RKI zwischen dem 17. und 24. März nachgewiesen worden sind, in die Unterallgäu-Statistik aufgenommen. Wie konnte es zu derartigen Zeitverzögerungen kommen?

Gesundheitsämter vor Ort haben aktuelle Corona-Zahlen Diskrepanzen zwischen den aktuellen Zahlen der Gesundheitsämter und dem Dashboard seien nicht immer zu vermeiden, sagt RKI-Pressesprecherin Marieke Degen. Dass nur die Behörden vor Ort und nicht das Institut die aktuellen Zahlen haben, sei dem Aufbau des aktuellen Meldesystems geschuldet. „Die Gesundheitsämter müssen ein genaues Bild der Lage haben, um entsprechend schnell reagieren und Maßnahmen ergreifen zu können.“ Das Robert-Koch-Institut nimmt Corona-Fälle im Nachhinein nur dann in seine Statistik auf, wenn die dafür notwendigen Daten alle übermittelt worden sind. Das geschieht automatisch. „Wenn nicht alle Informationen vorliegen, können die Fälle nicht validiert werden und werden auch nicht in der Statistik des RKI ausgewiesen“, sagt Degen. So sollen die vom Institut veröffentlichten Daten eine größtmögliche Datenqualität haben. Innerhalb 24 Stunden werden Covid-19-Fälle normalerweise gemeldet Ärzte und Labore, die bei einem Patienten eine Coronavirus-Infektion nachweisen, müssen dies innerhalb von 24 Stunden dem Gesundheitsamt melden. Laut RKI könne es bei der Übermittlung zu einem Verzug von einigen Tagen kommen. Soweit der Plan. Das Landratsamt Unterallgäu veröffentlicht beinahne täglich ein Corona-Update, das die MZ danach publiziert. Pressesprecherin Eva Büchele sagt: „Unser Gesundheitsamt meldet die Fälle sofort weiter.“ Warum 23 Infizierungen aus dem Unterallgäu erst nach etwa vier Monaten bis zum RKI vorgedrungen sind und damit erst jetzt in die bundesweite Statistik eingeflossen sind, bleibt ungewiss. So sieht die Corona-Statistik im Unterallgäu aus Im besagten Covid-19-Dashboard, welches kostenfrei im Internet abrufbar ist, können interessierte Bürger Details zu den bestätigten und vom RKI erfassten Corona-Fällen im Unterallgäu einsehen. Bei 28 Frauen und 38 Männern im Alter von 60 bis 79 Jahren wurde eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen. Auch bei vier Kleinkindern im Alter von null bis vier Jahren wurde eine Infizierung nachgewiesen. In der Gruppe über 80 Jahre sind es zehn Männer und elf Frauen. Insgesamt 13 Personen sind laut dem Landratsamt in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es handelte sich um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Die Neu-Infektionen sind derzeit rückläufig. Das Corona-Dashboard des RKI finden Sie hier: RKI-Dashboard Lesen Sie auch: Corona-Update: Weiterer Todesfall, keine Neu-Infektionen

