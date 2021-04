Corona-Tests an Schulen: FDP gibt Landrat Eder recht und übt Kritik

Kinder sollten daheim getestet werden und nicht in der Schule, finden auch die Liberalen im Unterallgäu. Dennoch kritisieren sie Landrat Alex Eder.

Rückendeckung in der Sache für Landrat Alex Eder kommt von der FDP. Dieser hatte wie berichtet gefordert, Kinder nicht in der Schule, sondern zuhause auf Corona zu testen. (Mehr dazu lesen Sie hier: Landrat Alex Eder lehnt Corona-Tests an Schulen ab)

Das würde auch Kreisrat Mike Hammermayer befürworten, wie er in einer Stellungnahme schreibt. Die Freien Wähler und die CSU hätten diese Initiative der FDP stets blockiert und abgelehnt. „Sie sind kein unabhängiger Landrat, sondern Berater der Freien-Wähler-Landtagsfraktion, deren Kultusminister genau das Testen an den Schulen verabschiedet hat“, hält Hammermayer dem Landrat vor.

Auf Facebook suggeriere Eder, er habe mit den Entscheidungen von Minister Piazolo nicht das Geringste zu tun. Er sei aber Mitglied der Partei der Freien Wähler Bayern. Hammermayer fordert Eder deshalb auf, Farbe zu bekennen. „Entweder bekennen Sie sich zu ihrer Parteizugehörigkeit zu den Freien Wählern Bayern, die Teil der Bayerischen Staatsregierung sind und den Kultusminister stellen und deren Berater Sie sind, oder Sie verlassen diese Partei und treten als Landrat für die Überzeugungen ein, die Sie für richtig halten.“

Der Unterallgäuer Kreisrat Mike Hammermayer fordert Landrat Eder auf, seine Beratertätigkeit bei den Freien Wählern aufzugeben

Mike Hammermayer zeigt sich enttäuscht vom Landrat. Dieser versuche sich für Lockerungen einzusetzen, sei aber als Berater der Landtagsfraktion der Freien Wähler nicht in der Lage, diese sinnvollen Forderungen gegen den Ministerpräsidenten Söder durchzusetzen. Es sei ein Trauerspiel, „dem wir als Kreisräte und Unterallgäuer Bürger viel zu lange zugesehen haben“.

Den Forderungen Eders gibt Hammermayer recht. Er fordert den Landrat aber auf, seine Beratertätigkeit der Freien-Wähler-Landtagsfraktion aufzugeben, „da die Einstellung der Freien Wähler Ihrer Meinung wohl fundamental entgegensteht“. (mz)

