vor 17 Min.

Das Waaghaus rückt in den Fokus

Das vielleicht am häufigsten fotografierte Gebäude in ganz Türkheim: Das Waaghaus beschäftigt die Türkheimer Kommunalpolitik seit vielen Jahren.

Mit der Verabschiedung des Bauantrages macht der Markt den Weg für die Renovierung des Waaghauses endgültig frei. Bei den Kosten gibt es aber eine Überraschung.

Von Alf Geiger

Jetzt kann’s losgehen! Endlich, freuen sich die Befürworter – leider, grummeln die Gegner der Sanierung des historischen Waaghauses im Türkheimer Ortskern. Mit der Verabschiedung des Bauantrages hat der Gemeinderat in seiner Donnerstagssitzung wie erwartet den Weg nun endgültig frei gemacht für die seit Jahren heftig und kontrovers diskutierte Sanierung des Waaghauses, das einen Anbau für einen Veranstaltungssaal mit Platz für gut 100 Personen bekommen wird.

Am heißesten Tag des Jahres blieben hitzige Diskussionen zum Waaghaus im Türkheimer Gemeinderat aus

Am wohl heißesten Tag des Jahres blieben im – dank der dicken Schlossmauern – angenehm kühlen Sitzungssaal des Rathauses hitzige Diskussionen aus, es gab lediglich einige kleinere Sticheleien vonseiten der Freien-Wähler-Fraktion, die nach wie vor mehrheitlich gegen die Waaghaus-Sanierung stimmte. Nur Michaela Vaitl-Scherer scherte aus der FW-Phalanx aus und votierte letztlich mit dem Rest des Marktgemeinderates für den Bauantrag.

Ob damit die seit vielen Jahren anhaltende Diskussion um Sinn und Unsinn der Sanierung des historischen Waaghauses mitten im Türkheimer Ortskern wirklich ein Ende findet? Zumindest bei den zu erwartenden Kosten konnten die Befürworter jetzt Punkte sammeln: Bislang hatte die Verwaltung immer mit einen Eigenanteil der Gemeinde Türkheim von 600.000 bis 700.000 Euro an den geschätzten Gesamtkosten von rund 1,9 Millionen Euro kalkuliert. Bürgermeister Christian Kähler rückte diese Zahlen jetzt zurecht, verwies auf die üppig sprudelnden staatlichen Zuschüsse von insgesamt 1,567 Millionen Euro.

Demnach werde sich der Betrag, den die Gemeinde aus eigener Kasse für die Sanierung samt Anbau aufbringen muss, auf gut 400.000 Euro summieren, so Kähler. Und damit liege man jetzt „weit unter dem Betrag, der ursprünglich angenommen wurde“, rechnete Kähler vor. Dem konnte CSU-Rätin Roswitha Siegert nur zustimmen, auch wenn sie beim Eigenanteil noch etwas „Luft nach oben“ einkalkulierte und von einem Betrag „an die 500.000 Euro“ ausging: „Das ist dann schon sehr gut bezuschusst“, machte Siegert deutlich.

Eine Diskussion über den Bauantrag zur Waaghaus-Sanierung sollte es gar nicht mehr geben, immerhin sind die Beschlüsse Pro-Sanierung längst mehrheitlich gefasst. Doch um in der kommenden Woche den dann fix und fertig ausgearbeiteten Bauantrag bei den zuständigen Behörden einreichen zu können, mussten noch einige planerische Details bei der Gestaltung der Anbauten abgeklärt werden. Der von der Marktgemeinde beauftragte Architekt Peter Kern (Mindelheim) hatte den Gemeinderäten zwei Vorschläge unterbreitet: Einmal eine dezente Variante mit verputzten Wänden, eine zweite mit viel Glas, das von Holzlamellen geschützt wird. Beide Varianten würden in etwa gleich viel kosten, so Kern.

Architekt will die Bedeutung des Waaghauses heraus arbeiten - das gefällt aber nicht allen im Türkheimer Gemeinderat

Für beide Planungsvorschläge gab es Befürworter und Kritiker, doch für den Architekten – Kern ist gleichzeitig auch als Heimatpfleger des Landkreises tätig – ging es vor allem darum, den neuen Anbau gegenüber dem Hauptgebäude im Hintergrund zu halten. Viel wichtiger sei es aus gestalterischer Sicht, dass das Waaghaus nach der Sanierung alle Blicke auf sich ziehen werde und seiner Bedeutung als historisches Baudenkmal und auch als soziales Bürgerzentrum unterstrichen werde.

Da konnte sich Franz Haugg von den Freien Wählern einen kleinen Seitenhieb auf den Heimatpfleger dann aber doch nicht verkneifen und wies Peter Kern dezent darauf hin, dass trotz allem denkmalschützerischem Elan am Ende doch drei Seiten des Waaghauses eine völlig neue, teilweise auch moderne Ansicht bekommen werden.

Kern konterte gelassen und verwies darauf, dass er bei den Planungen auch die öffentliche Kritik ernst genommen und auch planerisch berücksichtigt habe. So habe er dafür gesorgt, dass in beiden Varianten der Außengestaltung des Anbaus ganz bewusst ein freier Blick auf die nahe Kirchhofmauer möglich sei. Wie berichtet, war bei Abbrucharbeiten die Kirchhofmauer ans Tageslicht gekommen, die wohl aus dem 12. Jahrhundert stammt.

Lesen Sie dazu auch: „Die Kirchenmauer ist das wahre Denkmal“

Ausgerechnet Agnes Sell von der SPD – eigentlich eine glühende Befürworterin der Waaghaus-Sanierung – nahm die jetzt gewählte Planung aufs Korn: Statt dem ursprünglich für den Anbau vorgesehenen Satteldach mit einer ortsüblichen Neigung von 42 bis 45 Grad habe sich der Architekt nun für ein Flachdach entschieden, das für Sell „einem Industriebau“ ähnle. Doch auch hier kämpfte Kern für die neue Planung, denn auch die jetzt gewählte Dachform des Anbaus habe zum Zeck, das Waaghaus in seiner Bedeutung nicht zu schmälern: „Wir wollen das historische Waaghaus heraus arbeiten“, erklärte Kern und fand damit offene Ohren bei der Ratsmehrheit. Der Marktrat entschied sich dann auch für die Variante mit Putz und damit gegen die Glas-Holz-Konstruktion

Jetzt kann es schnell gehen: Mit dem fertigen Bauantrag können die bereits zugesagten Zuschussmittel offiziell beantragt werden. Nach der Sommerpause kann der Markt Türkheim dann mit der Sanierung des Waaghauses beginnen – endlich, freuen sich die Befürworter.

Lesen Sie dazu auch: Waaghaus: Jetzt nur noch nach vorne

Themen Folgen