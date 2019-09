15:00 Uhr

Dekan Andreas Straub freut sich über Verstärkung

Diakon Michael Schmid und Gemeindereferentin Gudrun Schraml verstärken das Team von Dekan Andreas Straub in Mindelheim. Was sie vorhaben.

Von Franz Issing

„Herzlich willkommen in Mindelheim.“ Der freundliche Empfang von Dekan Andreas Straub galt dem neuen Pastoralpraktikanten Michael Schmid, der kürzlich ins Pfarrhaus von St. Stephan einzog. Neu in der Pfarreiengemeinschaft ist auch Gemeindereferentin Gudrun Schraml, die von Schwabmünchen nach Mindelheim wechselte.

Der 35-jährige Michael Schmid wuchs im Kreis Sigmaringen auf und studierte nach seinem Schulbesuch in Biberach zunächst Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Statik. Eine Wallfahrt gab ihm den Anstoß zum Überdenken seiner Lebensplanung. Schmid studierte Theologie in Rom und Augsburg und trat 2014 in das Priesterseminar der Fuggerstadt ein. In Mindelheim bereitet sich der junge Theologe auf die Priesterweihe im Jahr 2020 vor.

Gudrun Schraml und Michael Schmid sollen Andreas Straub unterstützen

In seiner Mindelheimer Zeit will er die Jugendarbeit intensivieren und Dekan Straub auch als Diakon in der Seelsorge unterstützen. Zudem hat er vor eine Ausbildung zum Religionslehrer zu absolvieren. Zudem kümmert sich Schmid mit Kaplan Dominic Ehehalt um die Ministranten und hilft, Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten. „Mir ist bewusst, dass ich für den Priesterberuf ein gutes Fundament brauche“, bemerkt er.

Die Nachfolge der Gemeindereferenten Christina Kohler und Martin Linder, der im Oktober zum Diakon geweiht wird, trat die 48 Jahre alte Gudrun Schraml an. Die an der Fachhochschule in Eichstätt ausgebildete Religionspädagogin absolvierte zudem ein Studium der Caritaswissenschaften in Passau. Auch Kenntnisse in der Klinikseelsorge und Erfahrung, die sie in vielen Pfarreien gesammelt hat, bringt Schraml für ihre Arbeit mit. Sie bereitet hier unter anderem junge Christen auf die Firmung vor, erklärt Kindern biblische Geschichten und begleitet auch die jährliche Sternsinger-Aktion. Die neue Gemeindereferentin ist sich der Unterstützung eines großen Seelsorgeteams sicher, in dem sich haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeiter gleichermaßen engagieren.