Der Amberger Schuldenberg wird wieder steiler

Plus Die Investitionen in Dorferneuerung und Gemeinschaftshaus reißen tiefe Löcher in die Gemeindekasse. VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer erklärt, warum das nicht so schlimm ist.

Von Reinhard Stegen

Das Festzurren der Haushaltszahlen in den Ein- und Ausgaben für das laufende Geschäftsjahr gestaltet sich für die Kämmerer Christian Schöffel und Claus-Dieter Hiemer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim alljährlich zu einem Wettlauf gegen die Zeit, weil es die genaue Auswertung der Vorjahreszahlen und aktualisierte Werte des Finanzbedarfs voraussetzt.

Fast eine Punktlandung für die Amberger Finanzplanung

Dieses Jahr war man wegen Corona noch etwas später dran. Erfreut bilanzierte Schöffel zunächst, dass die Ist-Zahlen der Jahresrechnung 2019 im Vermögenshaushalt nur unwesentlich vom seinerzeit vorgegebenen Soll der Planung abwichen, und das sogar mit einem geringen Plus von 6000 Euro.

Die vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von 514.000 Euro fiel damit um diesen Betrag niedriger aus. Diese ermöglichte nicht zuletzt ein Ergebnis von 306.000 Euro über Plan im Verwaltungshaushalt. Diese Summe wurde komplett an den Vermögenshaushalt übertragen.

Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von gut sechs Millionen Euro gelang hier also eine fast punktgenaue Landung.

Mit mehr als 5,2 Millionen Euro fällt das Gesamtvolumen des Haushaltes für das laufende Jahr merklich niedriger aus. Allerdings ist dies noch kein Vorzeichen für eine schnelle Abnahme der Investitionstätigkeit, denn über den Jahreswechsel hinweg ist ein Finanzbedarf von 5,6 Millionen Euro vorgesehen, davon allein knapp 3,3 Millionen Euro in 2021.

Schwerpunkte der Investitionen sind die abschließenden Baumaßnahmen rund um das Dorfgemeinschaftshaus (Neuanlage Dorfplatz, Bachfreilegung), darüber hinaus der Austausch des Vakuum-Abwassersystems durch einen Freispiegelkanal im gesamten „Oberfeld“ und unter anderem der Ausbau der Bergstraße.

Heuer summieren sich die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - weit überwiegend für die Dorferneuerung - zu 1,73 Mio Euro. Alle Baumaßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Verschönerung des Dorfes zwischen 2018 und 2023 lässt sich Amberg stolze zwölf Millionen Euro Mio Euro kosten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Amberger Bürger steigt auf 1000 Euro

Dass diese Summe trotz der guten Einnahmesituation in den vergangenen Jahren nicht ohne Kreditaufnahme zu schultern ist, liegt auf der Hand. Inzwischen - Stand Sommer 2020 - musste die wegen der günstigen Zinsen im Vorgriff ausgewiesene Kreditaufnahme von gut einer Million Euro in Anspruch genommen werden, wodurch die Pro-Kopf-Verschuldung auf knapp 725 Euro steigt. Bei einer geplanten Erhöhung des Darlehens um weitere 500.000 Euro wird sie auf 1000 Euro steigen. Claus-Dieter Hiemer relativierte die Zahlen unter Hinweis auf ähnlich große Schuldenberge, die Amberg in Zeiten vor der Jahrtausendwende anhäufte und abbaute, um dann lange schuldenfrei zu bleiben. Risiken beim Abbau der Bankverbindlichkeiten sieht er vor allem in den unmittelbaren und späteren Folgen der Corona-Pandemie.

Die Wassergebühren in Amberg sind nicht kostendeckend

Bislang sei Amberg von deren wirtschaftlichen Folgen weitgehend verschont geblieben. Auf der Einnahmeseite müsse man zwar den Einkommensteueranteil mit 870.000 Euro um 50.000 Euro niedriger ansetzen als im Vorjahr, allerdings könne man den Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer bei unverändert 400.000 Euro belassen. Da fällt die an den Landkreis zu entrichtende Kreisumlage von 700.126 Euro stärker ins Gewicht, die 2020 um fast 220.000 Euro höher ausfällt als im Vorjahr. Ein steil angestiegener Kostenfaktor sind die mit der Angebotsausweitung des Kindergartens zunehmenden Personalkosten; die Unterdeckung bezifferte Hiemer aktuell mit 250.000 Euro. Auch die Wassergebühren decken seit Jahren nicht die tatsächlichen Kosten. Das Defizit wird gegenwärtig durch eine Sonderrücklage kompensiert, die allerdings in zwei Jahren aufgebraucht sein werde. Hier sieht Hiemer möglichst noch in diesem Jahr Anpassungsbedarf.

