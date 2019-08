00:31 Uhr

Der TV-Star schätzt bald auch Ihren Trödel – für den guten Zweck

Beim „Bayerischen Flohmarkt“ in Türkheim-Irsingen präsentierte Ludwig Hofmaier ein T-Shirt mit seinem Konterfei und dem Slogan „Bares für Rares“.

Ludwig Hofmaier aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ lockte die Fans auch in diesem Jahr in Scharen. Im nächsten Jahr will er für die „Kartei der Not“ Spenden sammeln

Von Franz Issing

Waren es 35.000 oder gar 40.000 Besucher, die auf dem Bayerischen Flohmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld drei Tage lang auf Schatzsuche gingen. Der Veranstalter „Hand4-Event“ aus Türkeim jedenfalls zog ein überaus positives Resümee und schwärmte von einem „Event der Superlative“

Und das scheint beileibe nicht übertrieben. Mehr als 500 Händler aus ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern waren angereist und boten in der riesigen Budenstadt Kunst und Krempel an. So stand einem Stöbern, Staunen und Kaufen nichts im Wege. Selbst 30 Grad im Schatten hinderten hart gesottene Flohmarktfans nicht daran ob die Objekte ihrer Begierde zu feilschen.

Wer über den Markt bummelte, hatte die Qual der Wahl zwischen allerlei Kunst und Krempel, zwischen historischen Puppen, farbenfrohen Moriskentänzern , Spielsachen, alten Schiffs- und Grubenlampen.

Ins Auge stachen auch landwirtschaftliche Gerätschaften von anno dazumal und ein Riesenfächer aus Spanien. Feinschmecker kamen auf einer 1,5 Kilometer langen, kulinarischen Meile auf ihre Kosten und die Kleinen vergnügten sich auf einem Bungee-Trampolin, beim „Water-Ball-Schwimmen“, sie spielten Lokfüher auf einer Mini-Eisenbahn oder ließen sich auf einem Kettenkarrusell den Wind um die Ohren wehen.

Zugpferd des riesigen Trödelmarktes war einmal mehr Ludwig Hofmaier, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Der „Handstand-Lucki“, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, bewertete wieder historischen Krimskrams, aber auch wertvolle Keller- und Dachbodenfunde. In diesem Jahr hatte der Ludwig eine Neuigkeit zu bieten. Ein T-Shirt mit seinem Konterfei und dem Slogan „Bares für Rares“. In Irsingen traf der quirlige Antiquitätenhändler auch seinen Freund Eddie Konrad aus Wiedergeltigen, der öfters mit ihm auf Flohmärkten unterwegs ist und ihm beim Aufbau seines Standes hilft. „Von möglichst vielen seiner treuen Fans umgeben, fühlt sich der „Lucki“ am wohlsten“, weiß Konrad. „Er läßt sich auch gerne mit ihnen fotografieren und erfüllt ohne zu Murren jeden Autogrammwunsch, Liebenswürdigkeit ist sein Markenzeichen“, fügt er hinzu.

Wer sich näher mit der Vita von Ludwig Hofmaier beschäftigt, dem entgeht nicht, dass der TV-Star auch eine soziale Ader hat. So zeigte der sich auch von der Idee des Flohmarkt-Veranstalters Emil Maier recht angetan, im Frühjahr 2020 im Kleinen Schloss in Türkheim möglichst viel „Rares für Bares“ aus dem gesamten Allgäu anzubieten.

Ludwig Hofmaier erklärte sich zudem bereit, den Trödel der Besucher in Türkheim für eine Spende ab fünf Euro zu schätzen. Der Erlös aus dieser „Mini-Trödelshow“ soll der „Kartei der Not“, dem Leser-Hilfswerk unserer Zeitung, zugute kommen.

Noch sind all diese Pläne nicht in trockenen Tüchern. Doch der „Lucki“ hat bereits seine Teilnahme signalisiert.

