Die „Bischöfliche Biene“ ist in Mindelheim unterwegs

Vorstandsvorsitzender Günter Groll und Jakob Groll übergaben die „bischöfliche Biene“ an Dekan Andreas Straub und Verwaltungsleiter Thomas Weinzierl, die sich sehr über das neue Dienstfahrzeug freuen.

Plus Ein besonderes Dienstfahrzeug, eine Ape, soll bei der Suche nach Personal helfen.

Durch Mindelheim summt jetzt eine bischöfliche Biene. Bischof Betram Meier hat in Augsburg drei dieser Kleinfahrzeuge gesegnet. Sie heißen „Ape“, italienisch für Biene, und werden in Zukunft für pädagogisches Personal für Kitas im Bistum Augsburg werben. In der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim wird die Ape bei Einsätzen innerhalb der PG sowie der Kindertageseinrichtungen gute Dienste erweisen und zugleich als Werbeträger für das Kita-Zentrum St. Simpert unterwegs sein.

Der Dekan ist mit Ape in und um Mindelheim unterwegs

Dekan Andreas Straub freute sich über die Ape, die der Vorstandsvorsitzende des Kita-Zentrums Günter Groll persönlich überbrachte. Der Mindelheimer Dekan kann es sich gut vorstellen, dass er immer wieder mal mit dem „entschleunigten“ Gefährt und „putzigen Werbeträger“ in die acht Pfarreien und zwei Filialen der weitläufigen PG Mindelheim zu Gottesdiensten und anderen Treffen fahren werde. Nach einer kurzen Einführung setzte er sich begeistert zu einer Ehrenrunde ans Steuer des neuen „Dienstwagens“.

Mit der Ape-Aktion wirbt das Kita-Zentrum innovativ um Personal, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Gerade bei pädagogischen Fach- und Hilfskräften gestalte sich die Personalsuche äußerst schwierig.

Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den von der Stiftung verwalteten 149 Einrichtungen ist groß und nimmt beständig weiter zu. (mz)

