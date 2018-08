04:38 Uhr

Die Flucht ins Wörishofer Exil

Wie der „Bekennerbischof“ Sproll den Nazis entkam und wie die Ordensschwestern es schafften, den Gesuchten zu verbergen. Viel Prominenz zum Gedenktag erwartet.

Der „Bekennerbischof“ in der Verbannung: Niemand durfte wissen, dass er sich in Bad Wörishofen versteckt. Deshalb nannte ihn jeder hier nur „Bruder Johannes“. Die Flucht vor den Nationalsozialisten, der Unterschlupf in der Kneippstadt: Wer den Spuren von Bischof Sproll folgt, landet unweigerlich im Kurhaus St. Josef der Mallersdorfer Schwestern in Bad Wörishofen. In der Chronik des Hauses wird die Asylsuche plötzlich lebendig. Schwester Godehardis Binder erinnert in ihren Aufzeichnungen an jenen Abend, als der Rottenburger Oberhirte auf der Flucht vor seinen Verfolgern am 28. August 1938 an die Tür klopfte: „Zunächst glaubten wir, jetzt holt uns die Gestapo. Mit bleichen Gesichtern schickten wir ein Stoßgebet zum Himmel.“ Auch die Mallersdorfer Schwestern, die guten Seelen von St. Josef, waren in diesen Tagen auf der Hut. Vor der Tür stand aber nicht die Gestapo, sondern „mit tief eingezogenem Hut und auf einen Stock gestützt ein uns fremder Mann“, berichtet die Schwester weiter. „Seine Kleidung war mehr Lumpen gleich“, erinnerte sie sich. Es war Bischof Johannes Baptista Sproll, der sich zuvor öffentlich gegen die Nazis gestellt hatte und in der Folge seiner Diözese verwiesen wurde. „Das unverhoffte Wiedersehen löste bei ihm und uns Tränen der Freude aus“, ist in der Chronik nachzulesen. 80 Jahre nach dem Gang ins Exil findet am heutigen Samstag, 4. August, eine Gedenkfeier für Sproll in Bad Wörishofen statt. Die Gästeliste enthält prominente Namen aus Kirche und Politik. In der Pfarrkirche St. Justina beginnt um 10 Uhr ein Pontifikalhochamt mit den beiden Bischöfen Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart) und Rudolf Voderholzer (Regensburg). Zum Festakt am Nachmittag beim Kneipp-Kurhaus St. Josef werden unter anderem der bayerische Staatsminister Franz Josef Pschierer, Bundesfinanzminister a.D. Theo Waigel und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robert Antretter als Initiator der Veranstaltung erwartet. Die Festrede hält der Rottenburger Offizial und Domkapitular Thomas Weißhaar.

Sproll hatte bei der Volksabstimmung zur Angliederung Österreichs und gleichzeitiger Zustimmung zum „Großdeutschen Reichstag“ mit der „Liste unserer Führers“ am 10. April die Stimmabgabe verweigert. Als einziger unter den deutschen Bischöfen musste Sproll – nach turbulenten Wochen, in denen er vom organisierten Mob der NSDAP sogar im Rottenburger Ordinariat bedroht und geschmäht worden war – seine Diözese verlassen. Seit fünf Jahren erinnert ein Relief des Mindelheimer Bildhauers Georg Bayer am Kurhaus St. Josef an Bischof Sprolls Zeit in Bad Wörishofen. Der Rottenburger Dom erhielt 2008 eine Glocke, die dem Heiligen Martin geweiht und Bischof Sproll gewidmet ist. Name und Porträt des sogenannten Bekennerbischofs sind in die Glocke eingraviert.

Dem heutigen Bischof Gebhard Fürst ist es ein wichtiges Anliegen, das Andenken seines mutigen Vorgängers stärker zu würdigen: 2012 wurde das Seligsprechungsverfahren für Sproll eröffnet. Seit 2013 gibt es eine kleine Gedenkstätte im Palais, seinem einstigen Wohnsitz, den 1938 die Nationalsozialisten gestürmt hatten.

Erstaunlicherweise, so Bischof Fürst, seien dennoch Name und Zeugnis seines Amtsvorgängers außerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart bis heute nur wenig im Bewusstsein geblieben – obwohl dieser bereits ab 1933 die NS-Ideologie, die Euthanasieprogramme, den Rassenwahn und die Kirchen- und Religionsfeindlichkeit des Regimes angeprangert hatte. Über Sprolls Leben liege „so etwas wie ein Schatten des Verkanntwerdens und der Einsamkeit“. Dies sei umso bemerkenswerter, weil Bischof Joannes Baptista Sproll neben dem längst selig gesprochenen Münsteraner Kardinal Clemens August von Galen der Einzige gewesen sei, der den nationalsozialistischen Machthabern öffentlich, eindeutig und entschieden die Stirn geboten habe. Und: „Er war der Einzige, der damals seine Diözese verlassen und ins Exil gehen musste.“

Von Galen, damals noch Bischof von Münster, bezog im Mai 1938 in einer Predigt öffentlich Position für seinen Amtsbruder im Süden und geißelte die wüsten Aufmärsche der Nazis gegen Bischof Sproll nach der Wahl vom 10. April.

Sproll stammte aus ärmlichen Verhältnissen. In Schweinhausen, einem kleinen Dorf zwischen Biberach und Bad Waldsee in Oberschwaben, am 2. Oktober 1870 geboren, wuchs er als Sohn eines Straßenwärters mit 13 Geschwistern auf. Später besuchte er die Lateinschule in Biberach und das Gymnasium in Ehingen.

Als Bischof kritisierte Sproll die Gleichschaltung der Jugend in der Hitlerjugend und wandte sich früh gegen die Ideologie des Nationalsozialismus, um der zunehmend bedrängten Kirche ein Mindestmaß an Freiheit zu bewahren.

Dies blieb nicht ohne Folgen. Am 19. August 1938 teilte Reichskirchenminister Hanns Kerrl über den Vorsitzenden der Bischofskonferenz Joannes Baptista Sproll das Aufenthaltsverbot für Württemberg mit. Fünf Tage später wies die Gestapo den Bischof zunächst nach Freiburg aus.

Bad Wörishofen, das Kloster St. Ottilien und schließlich der Kurort Krumbad waren die weiteren Stationen. Von dort aus kehrte der von einer Nervenerkrankung schwer Gezeichnete am 12. Juli 1945 als knapp 75-Jähriger in seine Diözese zurück. Weil er wegen seiner Krankheit nicht mehr laufen konnte, musste er auf einem eigens für ihn konstruierten Stuhl in den Rottenburger Dom getragen werden – der Einzug dort geriet zu einem Triumphzug für Bischof Sproll.

Trotz des erlittenen Unrechts und aller Demütigung durch die Nazis, so der Beauftragte für das Seligsprechungsverfahren, Thomas Weißhaar, rief Bischof Sproll 1945 nicht nach Rache, sondern bat um Vergebung.

