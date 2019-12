vor 1 Min.

Die Kulturschmiede kommt nach Markt Wald

Hans-Jürgen Buchner und seine Band Haindling gastieren am Pfingstsonntag, 31. Mai, in der Staudenhalle in Fischach.

Im Adlersaal soll es künftig mehr Veranstaltungen geben. Und auch in der Nachbarschaft ist einiges geboten, darunter ein Konzert mit der Kultband Haindling.

Gerade einmal fünf Kilometer trennen Markt Wald von Mittelneufnach, bis nach Oberneufnach sind es von dort nicht einmal drei Kilometer. Trotz der Landkreisgrenze steht man sich also vergleichsweise nahe, zumal alle drei Orte in den Stauden liegen – und das soll nun auch kulturell zum Ausdruck kommen.

Denn wie berichtet hat sich die Kulturschmiede Mittelneufnach diesen Herbst in Kulturschmiede Stauden umbenannt und will nun zusammen mit der Regionalentwicklung Stauden Veranstaltungen im gesamten Staudengebiet auch in eher kleinen Orten große Kultur anbieten. Nicht umsonst lautet das Motto der Kulturschmiede: „Große Namen auf kleiner Bühne.“

Die Vereine fungieren als Partner der Kulturschmiede Stauden

Dabei holen die Veranstalter auch die Vereine vor Ort ins Boot, die beispielsweise die Bewirtung übernehmen und so auch finanziell von den kulturellen Angeboten profitieren können – wie jetzt im Januar der Theaterverein Markt Wald. Er fungiert als Partner, wenn am Samstag, 4. Januar, der Autor Karl-Heinz Hummel und die Schauspielerin Evelyn Plank im Adlersaal Rauhnachtsagen lesen. Begleitet werden sie von der Nagl-Musi, die die sagenhaften Geschichten mit eigenen Kompositionen verwebt und untermalt. Einziger Wermutstropfen: Der Abend ist bereits komplett ausverkauft. Doch Karl Scheid, der Vorsitzende der Kulturschmiede, geht davon aus, dass spätestens 2021 weitere Veranstaltungen folgen.

Bis dahin ist auch in den umliegenden Staudengemeinden einiges geboten: Im historischen Lagerhaus in Walkertshofen feiert der Zither-Manä am Samstag, 14. März, sein 40. Bühnenjubiläum. Neben Volksliedern und Landlern hat er auch Rock, Tango, Blues, Irischen Folk und Balladen im Programm und zeigt, dass Klassiker wie „Smoke on the Water“ von „Deep Purple“ oder „Cry to me“ von den „Rolling Stones“ auch zur Zither passen.

Die Kultband Haindling gibt in Fischach ihr einziges Konzert in Schwaben

„The Lousiana Night“ ist der Titel des Abends mit der Ludwig-Seuss-Band am Samstag, 18. April, im Gemeindezentrum Langenneufach. Der Pianist der Spider-Murphy-Gang verspricht eine Mischung aus Boogie, Jump-Blues und Zydeco. An diesem Abend ebenfalls mit von der Partie ist als Special Guest der Blueser und Entertainer Dr. Will von „Dr. Will & The Wizards“.

Absoluter Höhepunkt im bisher feststehenden Programm ist schließlich der Auftritt der Kultband Haindling. Hans-Jürgen Buchner und seine Musiker geben am Pfingstsonntag, 31. Mai, in der Staudenlandhalle in Fischach ihr bislang einziges Konzert in Schwaben und versprechen den Besuchern einen „bairischen Sommernachtstraum in den Stauden“.

Nach der Sommerpause endet das Programm der Kulturschmiede mit „Pam Pam Ida und das Silberfischorchester“. Die Formation ist am Samstag, 24. Oktober, im Gemeindezentrum in Mittelneufnach zu hören. (baus)

