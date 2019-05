15.05.2019

Die Schönheit des Details

Wasser, Blüten, Schmetterlinge – wenn es den Begriff Fotokunst nicht schon gäbe, müsste er für die Bilder des Fotografen Robert Reile neu erfunden werden. Noch bis zum 12. Juli sind seine groß- und kleinformatigen Natur- Impressionen in der Galerie Siebenschwabenhaus in Türkheim zu sehen.

Der Fotograf Robert Reile nimmt in der Galerie im Siebenschwabenhaus das Element Wasser in den Fokus

Von Sabine Schaa-Schilbach

Draußen prasselte der Regen, in der Galerie des Siebenschwabenhauses – im oberen Stockwerk konnten sich die Besucher ein Bild vom „Zauber des Wassers“ machen, ohne dabei nasse Füße zu bekommen: in der Foto-Ausstellung von Robert Reile aus Neusäß.

Robert Reile hatte als Presse- und Landschaftsfotograf für verschiedene Tageszeitungen gearbeitet. Seine Fotos von blinden Kindern, betreut von der Christoffel-Blindenmission in Thailand, waren damals als Wanderausstellung in Deutschland zu sehen. Danach kam für ihn eine lange Zeit mit einer anderen Berufsarbeit.

Doch die Begeisterung fürs Fotografieren hat ihn nicht losgelassen. Seit Jahren sucht er sich seine Objekte in der Natur. Blumen, Blüten, Schmetterlinge zählten anfangs zu seinen Lieblingsmotiven. Einige besonders schöne Makro-Aufnahmen aus dieser Zeit sind auch im Siebenschwabenhaus ausgestellt. Damals mit analoger Technik, nutzt Robert Reile inzwischen die digitalen Möglichkeiten des Fotografierens. Aber er hält nichts von digitaler Bildbearbeitung und nachträglicher Verfremdung. Das, was seine Fotos zeigen, ist authentisch, in allen Einzelheiten. Während der vergangenen fünf Jahre hat die Faszination für das „Element Wasser“ seine Motive bestimmt. Wildes Wasser in Schluchten, als Wasserfall und Gebirgsbach, weiches Wasser im Gegenlicht. Dazu die Kulisse von Bergen und Bäumen. Die Steine im und am Wasser.

„Weniger wollen, und man wird von der Natur beschenkt“, sagt Robert Reile dazu. Viele seiner Aufnahmen führen ganz nah an die Objekte heran, zeigen Spiegelungen und Farben, die einfach unvorstellbar scheinen – und die Schönheit eines winzigen Details. Oft entdecke er erst im Nachhinein etwas, das ihm während der Aufnahme nicht aufgefallen sei, sagt Robert Reile.

Er sucht sich die Orte für seine Bilder gezielt aus. Das umfasst Recherche im Internet und das Lesen von Literatur. Oft sei das Ziel „noch viel schöner“. Er nimmt weite Wege zu Fuß in Kauf, um an einen ganz bestimmten Ort zu kommen. Seit wenigen Jahren ist er in Rente und hat endlich „Zeit für alles“. Sein Gebiet sind die Alpen und ihre wilden Bergflüsse. „Die eine Hälfte hab ich schon“, sagt er. Das sind der Lech, die Isar, die Breitachklamm. Dann das Taugl-Tal bei Salzburg, die Soca in Slowenien, das Verzasca-Tal in der Schweiz, und Südtirol. Alles Orte, die nicht allzu weit weg sind. Die andere Hälfte liegt noch vor ihm: das Tessin, die französischen See-Alpen. Die einen – Wanderer und Naturfreunde – erkennen vielleicht einige ihrer Lieblingsplätze in den stimmungsvollen Aufnahmen wieder. Andere schätzen die künstlerische Gestaltung der Natur-Motive. Denn die Magie des Augenblicks ist flüchtig. Und den einmaligen Moment, wenn abends die schon untergegangene Sonne das Gebirgswasser golden aufleuchten lässt, gilt es mit dem richtigen Gespür festzuhalten. Der Fotograf Robert Reile aus Neusäß versteht es, Wetter und Stimmungen in seinen Fotos einzufangen und „dem Wesen des Wassers näher zu kommen“.

Nach einer längeren Ausstellungs-Pause bekam er in diesem Jahr eine Einladung ins Siebenschwabenhaus in Türkheim. Außer großformatigen gerahmten Aufnahmen, die auch verkäuflich sind, stellt er viele seiner Motive in kleineren Passepartouts aus. Ganz neu hat er eine Serie von Kunstpostkarten entworfen. Nicht nur die Bilder, auch die Texte dazu sind von ihm selbst: „Magie: Sie hat mich den ganzen Tag begleitet, durch zauberhafte Wälder, selbst in den tiefsten Schluchten ist sie mir begegnet.“

Die Foto-Ausstellung von Robert Reile ist noch bis zum 12. Juli in der Galerie Siebenschwabenhaus in Türkheim, Maximilian-Philipp-Straße 26 zu sehen, geöffnet zu den üblichen Geschäftszeiten.

