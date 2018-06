12.06.2018

Die neue Lust auf Umweltschutz

Wie Klimaschutzmanagerin Simone Kühn

Von Johann Stoll

Die Kreisstadt packt der Ehrgeiz, spürbar mehr für die Umwelt zu tun: Vor gut einem Jahr wurde Simone Kühn als Klimaschutzmanagerin in Mindelheim eingestellt. Daneben gibt es ein 13-köpfiges Energieteam, das Ideen entwickelt, wie die Stadt umweltfreundlicher werden kann. Und nun nimmt die Stadt am europäischen Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem „European Energy Award“ teilt. Für eine erfolgreiche Teilnahme ist ein ganzer Katalog an Aktivitäten notwendig, der vom Stadtrat bestätigt werden muss. Simone Kühn stellte fast zwei Dutzend von ihnen vor. So gibt es in Mindelheim inzwischen ein Budget für den Klimaschutz. Im Haushalt sind dafür 88 000 Euro bereitgestellt.

Wichtig sei die Öffentlichkeitsarbeit, um so die Menschen zum Nachahmen zu bewegen. Kühn erwähnte einen Bericht aus der Mindelheimer Zeitung über eine Familie, die einen Zuschuss für eine Photovoltaikanlage erhalten hat. Dieser habe gleich zwei andere Hausbesitzer motiviert, dem nachzueifern.

Eine wichtige Rolle fällt auch dem Energieteam zu. 13 Mitglieder zählt dieses Gremium, das sich alle vier bis sechs Wochen trifft. Zuletzt hat das Team einen Förderkatalog erarbeitet, um damit Hauseigentümer zu motivieren, ihre Häuser besser zu dämmen.

Bewährt hat sich in Mindelheim bereits ein kommunales Energiemanagement. Der Energieverbrauch in den einzelnen städtischen Liegenschaften werde genau unter die Lupe genommen. Bei auffällig hohen Werten geben Fachleute Tipps, wie dem abzuhelfen ist.

Thema sind auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Kläranlage. Stadtrat Manfred Salger regte an, hier noch konsequenter zu sein. Beim neuen Feuerwehrhaus in Oberauerbach sei diese Chance nicht genutzt worden. Bürgermeister Stephan Winter erinnerte daran, dass die Stadt bereits vor 15 Jahren Bürgeranlagen auf städtischen Dächern ermöglicht habe.

Noch wenig Erfolg hat die Stadt, auch Unternehmer insbesondere im Gewerbegebiet von solchen Anlagen zu begeistern. Dass hier Chancen bestehen, darin waren sich alle Stadträte einig. 38 Prozent des Energieverbrauchs in Mindelheim entfällt übrigens auf die Unternehmen, sagte Simone Kühn.

Besonders erfolgreich waren die Klimaschutzmanagerin und das Energieteam bei der beschlossenen Sanierung des Freibades. Dort wurden Umweltgesichtspunkte und Energiesparen konsequent umgesetzt.

Luft nach oben besteht noch auf einigen Feldern. So gibt es in Mindelheim bisher kaum überdachte Abstellflächen für Fahrräder. Das Rathaus ist hier eine löbliche Ausnahme. Negativbeispiel ist der Bahnhof. Dort dürfte kaum ein Radfahrer Lust verspüren, ein wertvolles Rad abzustellen, sagte Kühn sinngemäß.

Themen Folgen