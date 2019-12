vor 29 Min.

Dieser Mindelheimer Verein hilft gegen die Einsamkeit

Viele ältere Menschen leben unfreiwillig allein. Aus ihrer Isolation holen sie die guten Geister eines Vereins. Wir haben sie begleitet.

Von Johann Stoll

Es ist eine der bedrückenden Nöte in unserer Gesellschaft: Obwohl es den meisten Menschen materiell gut geht, leiden viele unter Einsamkeit. Vor allem Ältere sind oft allein, wenn der Ehepartner plötzlich stirbt und die Kinder weggezogen sind. Ein Verein aus Mindelheim, der der Pfarrei St. Stephan nahe steht, kümmert sich seit vielen Jahren mit viel Herzblut um diese Menschen und will sie aus ihrer Isolation herausholen.

Der „Verein für ambulante Kranken- und Altenhilfe in Mindelheim und Umgebung“ wird nächstes Jahr 110 Jahre alt. Mit den Anfängen hat der heutige Verein mit seinen 140 Mitgliedern aber nur noch den Namen gemein. Im Jahr 1910 gab es keine ambulanten Pflegekräfte, die die Familien in der häuslichen Pflege unterstützt hätten, sagt Dekan Andreas Straub. Auch Sozialstationen wie heute waren noch unbekannt. Deshalb wurden überall im Lande aus Geheiß des Staates solche Hilfsvereine gegründet. In Mindelheim hat der damalige Bürgermeister Weiß den Anstoß zur Gründung gegeben. Auch der katholische Pfarrer gehörte zum Führungsteam. Schwestern aus Mallersdorf haben dann wertvolle Dienste bis weit in die 80er Jahre geleistet, sagt Mindelheims Kirchenpfleger Helmut Säuberlich, der bei dem Verein auch die Aufgabe als Schriftführer übernommen hat.

Seine Glanzzeit erlebte der Mindelheimer Verein im Jahr 1924

1924 erlebte der Verein mit 860 Mitgliedern seine Glanzzeit. Dank großer Wohltäter aus der Wirtschaft und dem Magistrat besaß der Verein schon 1912 ein Vermögen von 4000 Mark. Es konnten Krankenutensilien zur Heilung und Linderung der Krankheiten angeschafft werden. Noch vor einigen Jahren besaß der Verein sogar noch ein eigenes Auto und ein Besuchsfahrrad.

Die Zeiten haben sich geändert und der Verein musste sich neu erfinden. Die Mindelheimer entschieden sich für einen Besuchsdienst im Wissen, dass es dafür einen großen Bedarf gibt, sagt Albert Huber, der dem Verein vorsteht. Einbezogen sind alle Stadtteile und neuerdings auch das gesamte Gebiet der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim, zu der auch Kammlach gehört. Knapp 40 Frauen und Männer können derzeit betreut werden. Die älteste Dame ist übrigens schon 102 Jahre alt.

Das Besuchsteam besteht derzeit aus vier Frauen. Es sind dies Ursula Vogele, Gertraud Huber, Gabi Baumer und Hannelore Mache. Sie sind als Minijobber beim Verein angestellt, was eher einer symbolischen Bezahlung entspricht. Jede von ihnen kümmert sich um etwa acht bis zehn Personen.

30 Stunden im Monat kümmert sich Hannelore Mache um einsame Menschen

Hannelore Mache wendet etwa 30 Stunden im Monat auf. Sie geht mit ihren Schützlingen alle ein, zwei Wochen spazieren oder fährt mit ihnen zum Einkaufen. Hin und wieder besucht sie mit ihnen den Gottesdienst in Baumgärtle oder in Ottobeuren. Noch vor gar nicht langer Zeit hat sie einmal einer Frau einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Sie fuhr mit ihr zur Wieskirche bei Steingaden.

Es entstehen tiefe persönliche Bindungen, erzählt Mache, obwohl man sich siezt. Eine 97-jährige Dame, die sie schon länger besucht, hat sie kürzlich gefragt, wie sie ihre Freunde nennen. Als sie ihren Vornamen nannte, sagte die alte Dame: „Dann sage ich jetzt auch Hannelore“. Das hat sie tief berührt, erzählt Mache.

Viele leben sehr zurückgezogen, leiden aber auch darunter. Nicht mehr alle haben eine Familie, die sie auffängt. Die Helfer ermutigen auch dazu, unter die Leute zu gehen.

So können Sie helfen - oder sich gegen Einsamkeit helfen lassen

Was sie allerdings nicht tun, ist Hausmeisterarbeiten übernehmen. Huber sagt, dafür gibt es zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe. Mache gibt aber auch Tipps, wie Ältere ihre berechtigten Ansprüche geltend machen können, wenn sie etwa einen Pflegegrad I haben. Der Dienst am Nächsten kostet nichts, und auch eine Mitgliedschaft wird nicht verlangt. Auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensrichtung ist keine Bedingung, die Hilfe anzunehmen, betont Albert Huber. Er ist sicher, dass es großen Bedarf gibt. Hier will der Verein, so gut er kann, auch helfen. Wer einen Besuch wünscht, kann sich gerne an den Vorsitzenden Albert Huber wenden. Tel.: 08261/8961.

