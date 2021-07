Sind diese Basteleien von Dirlewanger Grundschülern „Propaganda“?

Plus Der Dirlewanger Bürgermeister ärgert sich über Plakate von Schülern und Lehrern. Er spricht von Propaganda und einem Ultimatum – und sorgt nicht nur damit für Irritationen.

Schüler und Lehrer der Grundschule Dirlewang haben kürzlich wie berichtet ihren langjährigen Hausmeister Thomas Klaus verabschiedet. Weil er an der Schule überaus beliebt war, fiel der Abschied entsprechend herzlich aus: Die Schüler hatten für ihn gebastelt und mehrere Plakate an der Schule aufgehängt. Nach Ansicht von Bürgermeister Alois Mayer hätten sie das aber nicht gedurft. Deshalb gab es Ärger – und zwar auf beiden Seiten.