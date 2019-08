vor 41 Min.

Engagementpreis für die Bürgerstiftung?

Anfang September entscheidet eine Fachjury über die Preisträger

Insgesamt 617 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden bundesweit bis zum 31. Juli 2019 für den Deutschen Engagementpreis nominiert – 85 davon kommen aus Bayern, eine Organisation darunter aus Mindelheim. So nominierte sich dafür die Bürgerstiftung mit dem Vorsitzenden Kurt Stempfle an der Spitze.

Gewinnen kann, wer in einer der fünf Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält. Anfang September wird eine hochkarätige Fachjury über die Preisträger in mit jeweils 5000 Euro dotierten fünf Kategorien entscheiden. Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin. (mz)

