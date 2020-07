vor 2 Min.

Eröffnungstermin steht: Große Pläne fürs Jugendbildungszentrum

Plus Die Mindelheimer Maristenbrüder investieren in Bildung und Betreuung. Welche Pläne der neue Jugendarbeiter hat.

Von Oliver Wolff

Am 12. September wird das neue Jugendbildungszentrum der Mindelheimer Maristen eröffnet. Die Ordensbrüder investierten zuletzt über zwei Millionen Euro in neue Gebäude an der Hauptlehrer–Lang–Straße (wir berichteten). Kürzlich hat Dominik Holoubek seinen Dienst in der Jugendeinrichtung angetreten. Er wird den Betrieb leiten. Der 29-Jährige erzählt, welche Pläne er hat.

Traumjob Jugendarbeiter

Holoubek lebt seinen Traum. „Ich habe Freude daran, andere für etwas zu begeistern und Wissen zu vermitteln.“ Der Pädagoge hat in Augsburg Lehramt für die Mittelschule studiert, mit dem Hauptfach Evangelische Religionslehre. Als er dann in einer Ausschreibung von der neuen Stelle bei den Mindelheimer Maristen erfuhr, war für ihn das Ziel klar.

Holoubek will etwas aufbauen. Etwas, wie er sagt, wovon die betreuten Kinder später noch positiv zurückblicken. „Sie sollen einmal sagen, dass die Erfahrung bei uns ihr Leben bereichert hat.“ Damit das gelingt, bieten die Maristen in ihrem neuen Haus eine offene Jugendarbeit für etwa 14- bis 18-Jährige an. Sie werden nicht nur in ihrer Freizeit betreut, sondern sollen hier und da etwas lernen.

Offene Jugendarbeit in Mindelheim mit vielfältigem Angebot

Der 29-jährige Leiter und seine Kollegin Julia Miller, eine Ergotherapeutin, wollen für ein vielfältiges Programm sorgen, von Musik über Kunst zu handwerklichen Dingen. In persönlichen Gesprächen und in Gruppen sollen Themen diskutiert und Lösungen für private Probleme gefunden werden – ganz im Sinne des Maristen-Gründers Pater Jean-Claude Colin. Auch sollen die Jugendlichen lernen, um sich und ihre Umwelt besser zu sorgen.

Viele Kinder seien einem gesellschaftliche Druck ausgesetzt, sagt der Pädagoge, gesellschaftlich und medial. „Wir wollen dabei helfen, sich in der modernen Welt zurechtzufinden.“ Gerade feilen die Macher des Jugendbildungszentrums an einem sogenannten Resilienztraining. Damit soll der Umgang mit Stresssituationen geübt werden.

Jugendliche aus dem Unterallgäu werden befragt

„Ich hatte als Kind sehr tolle Jugendreferenten“, erzählt Holoubek. Er möchte sie zum Vorbild nehmen. Wichtig sei nun, die Bedürfnisse der Jugendlichen aus der Region zu ergründen. Dafür schickt er einen Fragebogen an Schulen und Jugendeinrichtungen, damit die Kinder mitteilen können, was sie sich wünschen oder schon immer vermisst haben.

Das neue Jugendbildungshaus ist aber nicht nur für die Nachmittags- und Ferienbetreuung von Jugendlichen ausgelegt. Es gibt Räume für diverse Bildungsangebote und Kurse. Diese können Schulklassen oder andere Gruppen etwa für einen Vormittag in Anspruch nehmen – um Abstand zu gewinnen und fernab von der Schule Themen zu besprechen. Mobbing in der Klasse zum Beispiel lasse sich viel besser außerhalb besprechen, sagt Holoubek.

Schullandheime und Besinnungstage wegen Corona abgesagt

Er hoffe, dass dieses Angebot gerade jetzt in der Corona-Krise von Schulen angenommen wird. „Die Schullandheime und Besinnungstage sind ja alle abgesagt.“

Am 12. September beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der neuen Kapelle neben dem Jugendbildungshaus. Sie gehört zum neuen Ensemble der Mindelheimer Maristen. Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner hat für diesen Tag bereits zugesagt. Im September ist ebenfalls ein Tag der offenen Tür geplant.

