Ettringen

vor 18 Min.

Ettringen trauert um einen Sangesfreund mit Leib und Seele

Plus Die Gemeinde Ettringen trauert um Thomas Müller, der nach langer Krankheit gestorben ist. Für sein außergewöhnliches Engagement und Wirken wurde Thomas Müller mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde Ettringen ausgezeichnet.

Müller war von 1996 bis 2008 als Gemeinderat tätig. Als fröhlicher, stets hilfsbereiter Mensch wird er in Erinnerung bleiben, seine Begeisterung um das Gemeindewohl in vielen Bereichen hat Spuren hinterlassen. Besonders sein musisches und künstlerisches Schaffen für die Gemeinde und Pfarrei werden in Ettringen fehlen. Thomas Müller war unter anderem als Tenorsänger, Vorsitzender und Dirigent aktiv und wurde im Liederkranz und Kirchenchor zum Ehrenmitglied ernannt.

